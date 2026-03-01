Почки — одна из жизнеобеспечивающих систем организма. Они регулируют артериальное давление, участвуют в обменных и эндокринных процессах. Как заподозрить, что они не справляются? Ведь боли может и не быть.

Наиболее опасное последствие сбоя в работе почек — развитие почечной недостаточности. Но даже такой грозный диагноз не повод лишать себя надежды на нормальную жизнь. О симптомах и причинах болезни рассказал Станислав Сосновский, уролог-андролог, репродуктолог, кандидат медицинских наук.

Почему отказывают почки

Если говорить о причинах развития почечной недостаточности, есть два основных сценария. В случае острой формы заболевания все развивается крайне стремительно, без предупреждения. Болезнь дает о себе знать внезапно, прогрессируя в течение нескольких суток. Обычно такое происходит, если случается острое отравление или человек теряет много крови, страдает от непереносимости некоторых медикаментов.

Также возможно хроническое развитие болезни, когда процесс носит вялотекущий характер. Тогда симптоматика усиливается постепенно, порой не проявляясь в течение долгих лет, пока не наступает поражение нефронов (клеток почек) более чем на 75%. В основном виной тому сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хронические воспаления, а также патологии аутоиммунного спектра (гломерулонефрит).

Как правило, почки не болят и редко вызывают беспокойство у пациентов. Поэтому многие узнают о проблеме на поздних стадиях, когда организм уже не справляется.

Когда бить тревогу

На ранних этапах хронической недостаточности симптомы похожи на обычную астению: вечно хочется спать, во рту сухо, сил нет даже на простые дела. Это связано с накоплением в крови белковых фракций и кислотных радикалов. Потом присоединяются отеки, особенно на лице по утрам, дополнительно наблюдаются тошнота, иногда рвота, одышка даже без нагрузки, нарастает гипертония, развивается уремическая энцефалопатия.

Моча меняется в объеме: или ее очень много, особенно ночью, или, наоборот, почти ничего — это зависит от стадии. При мочеиспускании можно заметить, что моча сильно пенится. Кожа начинает чесаться, приобретает темно-желтый оттенок, давление скачет, появляется металлический привкус во рту.

Острая форма бьет жестче: резко падает количество мочи (иногда до нуля), появляются сильная слабость, судороги, путается сознание, наблюдается быстрое развитие ДВС-синдрома (образование множественных микротромбов в сосудах. — Прим. ред.). Без помощи врача это может закончиться очень плохо. Многие сначала думают: «переутомился», «простыл», «возраст». Но если отеки, усталость и странности с мочой держатся больше недели, это уже не шутки.

Как ставят диагноз

Сначала берут кровь и мочу — смотрят креатинин, мочевину, скорость клубочковой фильтрации. Делают УЗИ почек, иногда КТ или биопсию. Лечение зависит от формы и степени недуга. При острой — срочно убирают причину: проводят активную терапию, устраняют инфекцию или интоксикацию.

При хронической форме наблюдается дисбаланс водно-солевого обмена, задержка в крови азотистых соединений, нарушение эндокринной сферы и ферментативной функции. Здесь необходимы диета без лишней соли, белка и фосфора, таблетки от давления, препараты железа от анемии. На поздних стадиях — либо постоянный диализ (3–4 раза в неделю по 4–5 часов), либо хирургический метод лечения (пересадка почки). Пересадка дает шанс жить полноценной жизнью.

Многие на диализе работают, путешествуют, даже бегают марафоны. Есть люди, которые после трансплантации почек возвращаются к спорту, рожают детей, строят карьеру. Главное — дисциплина: регулярно сдавать анализы, соблюдать диету, пить воду по норме (не больше и не меньше, чем сказал врач), бросить курить и пить алкоголь. Но все это работает только при правильном лечении. Без врача и систематического контроля состояние ухудшается весьма быстро.

Важно запомнить: никакие травы, БАДы, народные методы и «очищения» тут не помогут, а часто только вредят. Если появились подозрительные симптомы, идите к нефрологу или хотя бы к терапевту. Чем раньше начнете диагностику, тем больше шансов сохранить качество жизни надолго.