Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский эксперт: возможен внутренний переворот 2 1213

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский эксперт: возможен внутренний переворот

Смена режима в Иране очень вероятна.

возможен внутренний переворот

Иран после убийства лидера страны аятоллы Али Хаменеи ближе к смене режима, в интервью Латвийскому радио заявил директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.

По его словам, один вариант заключается в том, что выбирается новый высший политический и религиозный лидер. Аятолла Али Хаменеи оставил нескольких возможных преемников. В этом случае режим продолжал бы существовать как до сих пор. «Но я думаю, что это почти невозможно. Израиль и США попытаются убить и нового лидера, если таковой будет избран", - считает Анджан.

Еще, по словам внешнеполитического эксперта, возможен внутренний переворот, который совершает, например, революционная гвардия Ирана или какие-то другие силы, которые могут изменить режим и «попытаться реформировать его изнутри». В этом случае возможен массовый выход людей на улицы и захват государственных органов. В этом процессе может быть задействован проживающий в США сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

"Еще один вариант — это, конечно, гражданская война в Иране. Такой вариант мы видели в Ливии, Ираке, Афганистане и в каком-то смысле после иностранного вмешательства. Иран - это не монолитное государство, там живет много разных национальностей", - отметил Анджанс.

По его мнению, сейчас достаточно уверенно можно сказать, что на Ближнем Востоке идет война.

Читайте нас также:
#Иран #США #ближний восток #религия #геополитика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    1-го марта

    эксперт красава - по его мнению сейчас на Ближнем Востоке идет война !!!!! спасибо просвятил , а то мы ,по незнанию , думали ,что там в картишки перекидываются !!!!!!!

    11
    1
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Экспертов вылезло как в Ковид.Что не еврей так эксперт. Жириновский хоть был Востоковед и в разведке на Востоке поработал.

    25
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео