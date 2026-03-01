возможен внутренний переворот

Иран после убийства лидера страны аятоллы Али Хаменеи ближе к смене режима, в интервью Латвийскому радио заявил директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Марис Анджанс.

По его словам, один вариант заключается в том, что выбирается новый высший политический и религиозный лидер. Аятолла Али Хаменеи оставил нескольких возможных преемников. В этом случае режим продолжал бы существовать как до сих пор. «Но я думаю, что это почти невозможно. Израиль и США попытаются убить и нового лидера, если таковой будет избран", - считает Анджан.

Еще, по словам внешнеполитического эксперта, возможен внутренний переворот, который совершает, например, революционная гвардия Ирана или какие-то другие силы, которые могут изменить режим и «попытаться реформировать его изнутри». В этом случае возможен массовый выход людей на улицы и захват государственных органов. В этом процессе может быть задействован проживающий в США сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви.

"Еще один вариант — это, конечно, гражданская война в Иране. Такой вариант мы видели в Ливии, Ираке, Афганистане и в каком-то смысле после иностранного вмешательства. Иран - это не монолитное государство, там живет много разных национальностей", - отметил Анджанс.

По его мнению, сейчас достаточно уверенно можно сказать, что на Ближнем Востоке идет война.