Рассматривается возможность подписания бразильского игрока, сообщает инсайдер Экрем Конур в социальной сети Х.

25-летний игрок может стать заменой нападающему Мохамеду Салаху, который, вероятно, покинет «Энфилд» летом. Кроме «Ливерпуля», интерес к игроку проявляют «Интер», «Аль-Хиляль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне Родриго провёл 26 матчей во всех турнирах, забил три гола.