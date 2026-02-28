Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Чемпионат Германии. Лидирующая в турнирной таблице «Бавария» в Дортмунде обыграла «Боруссию» и другие результаты 24-го тура 0 45

Спорт
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Чемпионат Германии. Лидирующая в турнирной таблице «Бавария» в Дортмунде обыграла «Боруссию» и другие результаты 24-го тура

Завершился матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Дортмунда со счетом 3:2.

«Бавария» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Боруссия» с 52 баллами идет на второй позиции.

Боруссия Д — Бавария — 2:3

Голы: 1:0 — Шлоттербек (26). 1:1 — Кейн (54). 1:2 — Кейн (70, с пенальти). 2:2 — Свенссон (83). 2:3 — Киммих (87).

Другие результаты матчей:

Байер — Майнц — 1:1

Боруссия М — Унион — 1:0

Вердер — Хайденхайм — 2:0

Хоффенхайм — Санкт-Паули — 0:1

Читайте нас также:
#футбол #спорт #Бавария #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый рейтинг ВТА: Арина Соболенко продолжает лидировать, опережая ближайшую преследовательницу более чем на 3000 очков
Изображение к статье: Королевские гонки оказались под угрозой срыва из-за американо-иранского конфликта
Изображение к статье: «Манчестер Юнайтед», уволивший Аморима, обыграл «Кристал Пэлас» и взобрался на третье место в таблице
Изображение к статье: Назван фаворит на победу в Лиге чемпионов после жеребьёвки 1/8 финала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео