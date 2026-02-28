Завершился матч 24-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Бавария» на выезде обыграла «Боруссию» из Дортмунда со счетом 3:2.
«Бавария» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Боруссия» с 52 баллами идет на второй позиции.
Боруссия Д — Бавария — 2:3
Голы: 1:0 — Шлоттербек (26). 1:1 — Кейн (54). 1:2 — Кейн (70, с пенальти). 2:2 — Свенссон (83). 2:3 — Киммих (87).
Другие результаты матчей:
Байер — Майнц — 1:1
Боруссия М — Унион — 1:0
Вердер — Хайденхайм — 2:0
Хоффенхайм — Санкт-Паули — 0:1
