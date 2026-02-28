По данным финансового журнала «Форбс», наибольшие призовые за золото Олимпиады 2026 года обещали в Сингапуре (почти $790 тыс.) и Гонконге ($768 тыс.). Правда, на Играх-2026 спортсмены из этих сборных остались без медалей, как и на всех предыдущих зимних Олимпиадах.

Среди европейцев самыми щедрыми на призовые за золото Игр оказались поляки ($355 тыс.). Хозяева Игр-2026 итальянцы выплачивают за первое место на Олимпиаде $213 тыс.