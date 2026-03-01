ВВП России в 2025 году вырос на 1%. Это много или мало? «НИ» проанализировали официальные данные о состоянии российской экономики и нашли ответ на этот вопрос.

Официальные источники однозначно утверждают: экономика России по итогам 2025 года выросла на 1%. Число, которое людям мало о чем говорит. Все познается в сравнении: чтобы оценить, был ли прошлый год успешным или неудачным, необходимо получить точку отсчета.

Бывали в истории России периоды и получше. Например, в 2023 и 2024 годах экономика росла на 4,1% и 4,9% соответственно. Но, с другой стороны, когда бьет кризис, ВВП однозначно уходит в отрицательную зону. В 2009 году экономика потеряла 7,8%, в 2015-м — 2%, в ковидном 2020-м — 2,7%, в санкционном 2022-м — 1,2%.

Прошлый год для России оказался середняком. Исследование по состоянию промышленности это подтверждает. 15 отраслей показали спад промпроизводства, успехи — 19. Вот только потери у неудачников значительнее, ведь пострадали крупнейшие нефтегазовые и автомобильные предприятия.

Но куда важнее положение России относительно других стран. Если мировая экономика летит в пропасть, то даже 1% — это большой успех. И наоборот.

2025-й для России закончился куда лучше, чем для многих европейских стран. Высокие цены на энергоносители, беспрецедентная атака пошлинами со стороны США сделали свое дело.

Например, экономика Германии в прошлом году росла на 0,2%, Австрии — на 0,3%, Финляндии и Италии — на 0,5%, Франции — на 0,7%. А Россия оказалась в одной группе с более успешными Мексикой (рост на 1%) и Японией (рост на 1,1%). США под неспокойным руководством Дональда Трампа, кстати, тоже недалеко ушли: прибавка 2%. Аналогичные 2% показала и Украина — запад постарался накачать страну производством вооружения.

Но еще есть к чему стремиться: некоторые страны показали в 2025 году взрывной рост. Традиционно хорошо себя чувствует Китай, подросший на 4,8%, да и у Индии тоже все хорошо — прибавка 6,6%. Но больше удивили вовсе не они.

Небольшая Ирландия, согласно предварительным оценкам МВФ, показала рост ВВП на 9,1%. Другие источники обещают и вовсе рост на 10,7–12,6%.

Неужели мы наблюдаем ирландское экономическое чудо? Не совсем. Ранее Ирландия благодаря мягкой налоговой политике стала домом для множества международных корпораций. А в 2025 году они поспешили отгрузить в США побольше продукции, в том числе фармацевтической, до того, как вступят в силу новые пошлины Дональда Трампа. Не исключено, что в 2026-м экономика Ирландии просядет также быстро.

А если вам нужны сенсации, то за ними стоит отправиться в Центральную Азию. ВВП Таджикистана за прошлый год вырос на 8,4%, а Киргизии — на 11,1%! И это уже подтвержденные данные.

Таджикскую экономику поддержали переводы трудовых мигрантов (особенно из России) — они стимулировали внутренний спрос. Судя по меняющейся картине присутствия иностранных специалистов в РФ, в этом году будем стимулировать внутренний спрос Индии.

Благоприятно сказались на Таджикистане также рост цен на золото и увеличение инвестиций. А Киргизия стала крупным транзитным хабом при поставках товаров в РФ (только в частном порядке в прошлом году в Киргизии растаможили более 50 тыс. машин для покупателей в России).