В 2025 году рынок гражданской авиации Китая показал стремительный рост и обновил исторические максимумы по трем ключевым операционным показателям. Об этом свидетельствуют официальные данные, опубликованные Управлением гражданской авиации Китая /УГАК/.

Согласно статистическому отчету УГАК об операционной деятельности транспортных аэропортов гражданского назначения за 2025 год, совокупный пассажиропоток таких аэропортов составил почти 1,53 млрд человеко-раз, показав прирост на 4,8 проц. в годовом исчислении. Объем перевезенных грузов и почтовых отправлений вырос на 9 проц. до 21,86 млн тонн, а количество взлетов и посадок самолетов достигло отметки почти в 12,45 млн, что на 0,4 проц. больше показателя предыдущего года.

Как отмечается в документе, по состоянию на конец 2025 года в Китае насчитывалось 270 сертифицированных транспортных аэропортов, из которых 266 осуществляли обслуживание регулярных рейсов.

В прошлом году число аэропортов в Китае с годовым пассажиропотоком более 10 млн человеко-раз достигло 41, и на их долю пришлось 83,7 проц. от суммарного пассажиропотока китайского сектора гражданской авиации.

Международный аэропорт Пудун в Шанхае /Восточный Китай/ и международный аэропорт Байюнь в Гуанчжоу /Южный Китай/ заняли два первых места в стране по объемам пассажиропотока и грузооборота. Согласно представленным данным, в 2025 году каждый из них обслужил свыше 80 млн пассажиров.

По состоянию на 2025 год в стране насчитывалось 35 транспортных аэропортов с грузооборотом свыше 100 тыс. тонн грузов в год, которые в прошлом году обеспечили 93,6 проц. перевозок грузов и почтовых отправлений, осуществленных всеми транспортными аэропортами Китая.