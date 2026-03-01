После обстрела в районе Ормузского пролива нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom поврежден в результате удара у берегов Омана.

По меньшей мере 150 танкеров, включая судна с сырьем и сжиженным природным газом, бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива, пишет Reuters.

По оценкам агентства, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива, включая Ирак и Саудовскую Аравию, а также Катар.

На нефтяном рынке сохраняется неопределенность из-за возможного перекрытия Ормузского пролива, однако дополнительные маршруты поставок помогут избежать резкого скачка цен.

По прогнозам экспертов, новый ближневосточный конфликт спровоцирует рост цены на нефть марки Brent до $80 за баррель. А если Иран перенесет удары нефтяные месторождения соседних стран, то можно ждать $100 и более за баррель.

Впрочем, сегодня мировые цены на Brent колеблются возле отметки $70 за баррель. Рынок может «подуспокоить» информация об убийстве аятоллы Али Хаменеи и ряда представителей военно-политического руководства Ирана.

Крупнейшая латвийская сеть заправок Circle K уже подстелила соломки – еще вчера 95-й бензин в Риге торговался по 1,46 евро за литр, а сегодня вывешены повышенные ценники в 1,55 евро за литр.

Если нефть в мире будет стоить более $100 за баррель, то Circle K может захотеть с брать с латвийских водителей по 1,80-1,90 евро за литр. Впрочем, водителей этим не напугаешь – было время, когда они покупать на канадских заправках бензин по 2,2 евро за литр.

ДОПОЛНЕНО: После ударов США и Израиля по Ирану нефть марки Brent во внебиржевой торговле подорожала на 10% - примерно до 80 долларов за баррель. И эксперты допускают дальнейший рост.

Как считает аналитик ICIS Аджай Пармар, при сохранении блокировки Ормузского пролива нефтяные торги могут «открыться значительно ближе к отметке 100 долларов за баррель и, возможно, превысить ее». С ним согласны аналитики RBC и Barclays.

При этом управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес дает более пессимистический прогноз и говорит, что цены могут подняться до 120-150 долларов за баррель.