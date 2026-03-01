Baltijas balss logotype
Иран нанес удары по танкерам: нефть дорожает, за ней растут цены на латвийских АЗС - ДОПОЛНЕНО 6 5876

Бизнес
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV

В Ормузском проливе тонет танкер Skylight под флагом Палау, пораженный иранской ракетой, сообщило гостелерадио Ирана (IRIB).

После обстрела в районе Ормузского пролива нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom поврежден в результате удара у берегов Омана.

По меньшей мере 150 танкеров, включая судна с сырьем и сжиженным природным газом, бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива, пишет Reuters.

По оценкам агентства, танкеры находятся в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива, включая Ирак и Саудовскую Аравию, а также Катар.

На нефтяном рынке сохраняется неопределенность из-за возможного перекрытия Ормузского пролива, однако дополнительные маршруты поставок помогут избежать резкого скачка цен.

По прогнозам экспертов, новый ближневосточный конфликт спровоцирует рост цены на нефть марки Brent до $80 за баррель. А если Иран перенесет удары нефтяные месторождения соседних стран, то можно ждать $100 и более за баррель.

Впрочем, сегодня мировые цены на Brent колеблются возле отметки $70 за баррель. Рынок может «подуспокоить» информация об убийстве аятоллы Али Хаменеи и ряда представителей военно-политического руководства Ирана.

Крупнейшая латвийская сеть заправок Circle K уже подстелила соломки – еще вчера 95-й бензин в Риге торговался по 1,46 евро за литр, а сегодня вывешены повышенные ценники в 1,55 евро за литр.

Если нефть в мире будет стоить более $100 за баррель, то Circle K может захотеть с брать с латвийских водителей по 1,80-1,90 евро за литр. Впрочем, водителей этим не напугаешь – было время, когда они покупать на канадских заправках бензин по 2,2 евро за литр.

ДОПОЛНЕНО: После ударов США и Израиля по Ирану нефть марки Brent во внебиржевой торговле подорожала на 10% - примерно до 80 долларов за баррель. И эксперты допускают дальнейший рост.

Как считает аналитик ICIS Аджай Пармар, при сохранении блокировки Ормузского пролива нефтяные торги могут «открыться значительно ближе к отметке 100 долларов за баррель и, возможно, превысить ее». С ним согласны аналитики RBC и Barclays.

При этом управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес дает более пессимистический прогноз и говорит, что цены могут подняться до 120-150 долларов за баррель.

#Иран #нефть #Латвия #танкеры #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)

(6)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    3-го марта

    🙂‍↕️ Дорожает всё вдруг сразу по какой причине? "Овёс нынче д0рог!" — возить всё стало д0рого необычайно, привыкайте!

    1
    0
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    3-го марта

    200-250$ за бочку сырой нефти (баррель) уже ближайшими днями... Не хотите? А придется привыкать!

    1
    0
  • С
    Сарказм
    1-го марта

    Дебилки, какие цены растут? Войнушка началась после закрытия бирж и до сих пор они пока не открылись, так что никакого влияния ни на какие цены это все еще не оказало. Что касается Circle, то у них попятницам нередко бывают грандиозные скидки, а 1,55 - это примерно то самое, что было и всю прошлую неделю.

    9
    21
  • A
    Anim
    Сарказм
    2-го марта

    Сарказм, то что ты тупой - давно ясно по твоим комментариям.

    Во-первых, помимо основной сессии на биржах есть премаркет и постмаркет. Во-вторых, азиатские биржи начинают работать когда ты ещё спишь (внезапно - временные пояса!)

    5
    0
  • 1-го марта

    для всего мира цены ещё не поднялись но для латвийского народа их подняли заранее? ой спасибо за заботу

    83
    1
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Наши барыги только повод ищут,чтобы обогатиться,потому как явно они не получают топливо из Ормузского пролива,а из Мажекяя.Да и нефть гораздо дешевле берут и даже в России,но если можно обуть народ,то барыги этим пользуются,ведь у нас не социальный капитализм ,а бандитский капитализм,не учитывающий права гоев.

    78
    2
Читать все комментарии

