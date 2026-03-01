Baltijas balss logotype
Трамп похвастался начатой США войной в Иране 1 263

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп похвастался начатой США войной в Иране
ФОТО: Global Look Press

Президент США Трамп: в Иране 48 лидеров убили одним махом.

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News похвастался операцией в Иране. Он отметил, что 48 лидеров уничтожили «одним махом».

Глава Белого дома подчеркнул, что никто не верил в успех операции. По словам Трампа, операция США против Ирана идет, «опережая график».

Говоря о ценах на нефть он подчеркнул, что его ничто не тревожит. «Я просто делаю то, что правильно, в итоге все получается», — добавил американский лидер.

До этого стало известно, что США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Кроме того, предположительно, американцы сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

#Иран #США #Израиль #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    1-го марта

    Миротворец, чо там говорить. Теперь точно нобелевку получит.

    0
    0

