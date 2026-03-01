Baltijas balss logotype
Насколько подорожает нефть? 0 570

Бизнес
Дата публикации: 01.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Насколько подорожает нефть?

Операция против Ирана и ответные шаги неминуемо приведут к росту цен на нефть и нефтепродукты.

Цены на нефть растут. ОПЕК+ наращивает производство, но это едва ли поможет. После ударов США и Израиля по Ирану стоимость нефти марки Brent во внебиржевой торговле выросла на 10% - примерно до 80 долларов за баррель, - сообщает Deutsche Welle. Аналитики прогнозируют, что она может подняться до 100 долларов за баррель.

"Хотя сами военные удары поддерживают цены на нефть, решающим фактором здесь является закрытие Ормузского пролива", - заявил Аджай Пармар из аналитической компании ICIS. "Мы ожидаем, что после выходных цены откроются значительно ближе к отметке 100 долларов за баррель и, возможно, превысят ее, если блокировка водного пути сохранится", - добавил Пармар. С ним согласны аналитики RBC и Barclays.

Ключевые члены нефтяного картеля ОПЕК+ объявили, что с апреля нарастят добычу нефти не на ранее планировавшиеся 137 тысяч баррелей в сутки, а на 206 тысяч баррелей в сутки. Но аналитик Rystad Energy Хорхе Леон предупредил, что согласованное увеличение добычи может оказаться недостаточным, чтобы предотвратить скачок цен на нефть из-за ситуации в Иране при открытии торгов 2 марта.

Другой аналитик, управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, указал агентству AFP на то, что коммерческие перевозчики напуганы на фоне опасений ракетных ударов в Ормузском проливе, отмены страховых контрактов для судов, направляющихся через него, и перебоев в электронных сигналах в регионе Персидского залива.

По его оценке, блокировка пролива может привести к скачку цен с примерно 72 долларов до начала эскалации до 120–150 долларов за баррель при открытии торгов в понедельник. Он и другие аналитики указали на сухопутные трубопроводы Саудовской Аравии и ОАЭ, которые могли бы использоваться в обход пролива, однако даже в этом случае на рынке возникнет дефицит примерно 8-10 млн баррелей в сутки.

#Иран #США #Израиль #торговля #энергетика #прогноз #экономика #политика
