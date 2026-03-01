Baltijas balss logotype
Иван Ургант бежит с России, за длинным долларом 0 846

Lifenews
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иван Андреевич предпочел не давать концертов на родине.

Иван Андреевич предпочел не давать концертов на родине.

Его шоу на ТВ еще не закрыто, но и не восстановлено.

Поклонники популярного комика продолжают мечтать о его возвращении на российское ТВ. Однако последние новости из жизни звезды свидетельствуют об обратном – Иван Ургант не собирается зацикливаться на прошлом.

Не так давно чудом избежавший смерти Иван Ургант, конечно, не против вернуться на Первый канал. Однако по какой-то неизвестной причине телеведущего продолжают держать подальше от любимого дела. Шоу «Вечерний Ургант» пока еще официально не закрыли, но будут ли возобновлены съемки популярного проекта в обозримом будущем – это вопрос, который волнует не только комика, но и армию его преданных поклонников.

И пока ситуация не разрешилась в его пользу, Ургант продолжает гастролировать по миру. Накануне артист сообщил об отъезде из России, опубликовав в личном микроблоге свежую афишу. Впереди у наследника знаменитой творческой династии большой гастрольный тур по США. Как шутят фанаты, Иван Андреевич решил проведать звезд, которые уже давно живут за океаном на постоянке. Среди них, например, Кристина Орбакайте и Никита Пресняков.

Иван Ургант, напомним, одна из самых узнаваемых фигур российского телевидения, оказался вне эфира федеральных каналов четыре года назад, когда был приостановлен показ его авторского шоу на Первом канале. По официальной версии, это произошло в связи с изменениями в сетке вещания. После вынужденного ухода с ТВ артист столкнулся с дефицитом предложений, правда этот кризис был временным. Сейчас Ургант активно гастролирует – выступает на закрытых мероприятиях, свадьбах и корпоративах. За плечами предприимчивого шоумена успешный дуэт с Владимиром Познером в Дубае, где он ранее эмоционально заявил: «Я люблю Россию... Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю».

Читайте нас также:
#звезды #ТВ #Иван Ургант #шоу #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

