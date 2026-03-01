Baltijas balss logotype
В Иране сообщили об уничтожении высокопоставленных офицеров ЦРУ 0 1047

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Иране сообщили об уничтожении высокопоставленных офицеров ЦРУ
ФОТО: Youtube

Tasnim: шесть офицеров ЦРУ уничтожены при ракетном ударе в ОАЭ.

Шесть высокопоставленных офицеров ЦРУ США были уничтожены при ракетном ударе в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает иранское агентство Tasnim.

В сообщении указано, что ракета попала в один из комплексов в Дубае, где проживали сотрудники. Еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что Иран нанес ракетные удары по трем танкерам Соединенных Штатов и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

За последние два дня Иран, по данным Минобороны ОАЭ, запустил в их сторону 165 баллистических ракет и 541 беспилотник. При этом пройти систему ПВО смогли только несколько десятков дронов.

#Иран #ЦРУ #разведка #безопасность #ОАЭ #политика
Видео