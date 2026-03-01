Baltijas balss logotype
Франция экстренно направила авианосец из Балтийского моря в сторону Ближнего Востока 0 871

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Франция экстренно направила авианосец из Балтийского моря в сторону Ближнего Востока
ФОТО: Global Look Press

BFMTV: авианосец Франции «Шарль де Голль» направился из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье.

Французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья.

Как уточняется, военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться в сторону Ближнего Востока. До этого появилась информация о том, что иранские беспилотники атаковали французскую военную базу, расположенную в Абу-Даби.

Ситуация накалилась на фоне американо-израильской военной операции в Иране, которая началась 28 февраля. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

В ночь на 1 марта Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. Он погиб в первые часы военной операции, развернутой Израилем и США.

#Иран #США #Франция #Израиль #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео