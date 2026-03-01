Затянувшиеся морозы и снежные завалы могут серьёзно сказаться на психическом состоянии людей. По словам психиатра А. Казанцева, продолжительная зима способна усиливать проявления психозов, шизофрении и других расстройств.

Особенно непросто приходится тем, у кого уже диагностированы ментальные заболевания: в холодный период симптомы нередко становятся более выраженными. Люди, склонные к паническим атакам, начинают тревожиться из-за поездок в транспорте. Владельцы автомобилей вынуждены регулярно расчищать машины от снега, а жителям частных домов приходится постоянно убирать сугробы.

Физическая активность в теории стимулирует выработку так называемых гормонов радости, однако для многих дополнительные нагрузки становятся источником подавленного настроения. Ситуацию усугубляют и бытовые сложности: тем, кто имеет травмы или проблемы с ногами, тяжело передвигаться по заснеженным улицам. Кроме того, в этот период могут усиливаться алкогольные зависимости.

Часть людей старается сократить пребывание на улице, переходя на удалённую работу или уезжая в тёплые страны. Врач отметил, что яркое освещение помогает справляться с зимним упадком сил. Именно поэтому в северных регионах нередко можно увидеть дома, выкрашенные в насыщенные цвета.