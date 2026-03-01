Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как узнать, правильно ли я обрезаю плодовые деревья? 0 251

Дом и сад
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как узнать, правильно ли я обрезаю плодовые деревья?

Плодовое дерево — это многолетнее растение. На протяжении его жизни необходимо неоднократно использовать секатор и пилу.

 

Чтобы избежать ошибок, важно следить за тем, как дерево реагирует на обрезку: соответствует ли его реакция ожидаемым результатам или имеются отклонения. В зависимости от этого следует корректировать свои действия.

При правильной обрезке направление и интенсивность роста веток, их соединение с центральным проводником или с ветвями более низкого порядка, а также древесное покрытие должны соответствовать запланированным результатам. При соблюдении техники обрезки раны на дереве быстро заживают и восстанавливаются.

Если обрезка была выполнена с ошибками, могут возникнуть такие проблемы, как усыхание ветвей, замедление роста или гибель центрального проводника и крупных веток, чрезмерное загущение или, наоборот, оголение кроны, а также трещины в местах острых развилок и прочие дефекты. Все это важно замечать, так как негативный опыт запоминается надолго.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео