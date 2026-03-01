Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно подкармливать лилии на даче? 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подкармливать лилии на даче?

Подготовка места для лилий требует тщательного подхода и предварительных мероприятий.

 

Для успешного роста лилий необходима рыхлая, питательная и хорошо дренированная почва, свободная от многолетних сорняков. При перекопке земли рекомендуется внести 8-9 кг/м2 перегноя (использование свежего навоза нежелательно), 50 г/м2 двойного суперфосфата (или 70 г/м2 костной муки) и 100-200 г/м2 древесной золы. Непосредственно перед посадкой добавляют 50 г/м2 сульфата калия.

Рано весной почву следует присыпать листовым перегноем или торфом слоем 2-3 см. Спустя 1-2 недели проводят первую подкормку с использованием азотных удобрений (30-40 г/м2 аммиачной селитры, растворенной в 10 л воды). Через неделю осуществляется вторая подкормка: под полив или с последующей заделкой в почву вносят 50 г/м2 нитрофоски.

Через 1,5-2 месяца после начала роста лилий проводят третью подкормку, используя 40 г/м2 нитрофоски, растворенной в 10 л воды на 1 м2.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео