Для успешного роста лилий необходима рыхлая, питательная и хорошо дренированная почва, свободная от многолетних сорняков. При перекопке земли рекомендуется внести 8-9 кг/м2 перегноя (использование свежего навоза нежелательно), 50 г/м2 двойного суперфосфата (или 70 г/м2 костной муки) и 100-200 г/м2 древесной золы. Непосредственно перед посадкой добавляют 50 г/м2 сульфата калия.

Рано весной почву следует присыпать листовым перегноем или торфом слоем 2-3 см. Спустя 1-2 недели проводят первую подкормку с использованием азотных удобрений (30-40 г/м2 аммиачной селитры, растворенной в 10 л воды). Через неделю осуществляется вторая подкормка: под полив или с последующей заделкой в почву вносят 50 г/м2 нитрофоски.

Через 1,5-2 месяца после начала роста лилий проводят третью подкормку, используя 40 г/м2 нитрофоски, растворенной в 10 л воды на 1 м2.