Решения в сфере стратегической инфраструктуры будут рассматриваться как геополитический элемент.

Похоже, что Чили оказалась на непростой геополитической развилке. Для Сантьяго США остаются крупнейшим иностранным инвестором, тогда как Китай — главным торговым партнёром. Именно это двойственное положение и стало причиной нового витка напряжённости: Белый дом выразил недовольство проектом подводного цифрового кабеля, в реализации которого участвуют китайские компании, сообщает сайт CNBC.

Ситуация обострилась после заявления госсекретаря США Марко Рубио. Он сообщил, что администрация Дональда Трампа вводит визовые ограничения в отношении трёх чилийских чиновников, связанных с этим проектом. В Вашингтоне решение объяснили соображениями региональной безопасности и потенциальными рисками, которые, по мнению американской стороны, может нести участие китайских структур в строительстве стратегической инфраструктуры.

Левый президент Чили Габриэль Борич (1986), который покинет свой пост 11 марта, резко раскритиковал решение Вашингтона. Он отверг обвинения в том, что Сантьяго якобы поддерживает действия, способные поставить под угрозу собственную безопасность или стабильность региона.

Как стало известно, под американские ограничения попал, в частности, министр транспорта и телекоммуникаций Хуан Карлос Муньос. Имена двух других чиновников раскрывать не стали.

В Вашингтоне, впрочем, от своей позиции не отступили. Посол США в Чили Брэндон Джадд заявил журналистам, что Соединённые Штаты вправе действовать самостоятельно, если считают, что под угрозой оказывается региональная безопасность.

Обострение произошло в крайне чувствительный момент. До саммита лидеров стран Латинской Америки в Майами оставались считанные дни, а до передачи власти в Сантьяго — около двух недель: 11 марта в должность вступает избранный президент Хосе Антонио Каст (1966), правый либерал.

Для новой администрации это становится первым серьёзным внешнеполитическим вызовом. Конфликт вокруг цифровой инфраструктуры фактически задаёт тон будущим отношениям Сантьяго с Вашингтоном и Пекином.

Эксперты отмечают, что действия Дональда Трампа выходят за рамки двустороннего спора. На фоне усиливающейся конкуренции с Китаем США демонстрируют латиноамериканским странам, что решения в сфере стратегической инфраструктуры будут рассматриваться как геополитический элемент.

По оценке Мариано Мачадо, ведущего аналитика по странам Америки в компании Verisk Maplecroft, нынешняя напряжённость — это прежде всего сигнал новой администрации в Сантьяго. В Вашингтоне дают понять: решения в сфере стратегической инфраструктуры будут восприниматься не как технические или коммерческие процедуры, а как индикатор внешнеполитической ориентации страны.

Речь идёт о подводных цифровых кабелях — ключевых элементах глобальной интернет- и телекоммуникационной системы. Через них проходит основной массив международного обмена данными — от телефонной связи до финансовых операций. По оценкам, до 95% мирового трансграничного трафика передаётся именно по этим линиям.

В краткосрочной перспективе, отмечает Мачадо, ситуация может отразиться на ближайших контактах избранного президента Хосе Антонио Каста в Вашингтоне. В частности, предстоящий саммит Shield of the Americas станет проверкой того, как Чили намерена выстраивать баланс между ключевыми партнёрами в условиях усиливающегося давления.

«Чем жёстче становится конкуренция между США и Китаем в регионе, тем внимательнее инвесторы смотрят на политические риски. Чили сможет развивать свои планы стать цифровым центром только в том случае, если эти риски будут учтены заранее. Проекты, в которых с самого начала прописаны понятные правила управления и гарантии безопасности, будут выглядеть надёжнее и привлекут больше инвестиций», — добавил он.

Реакция Пекина последовала незамедлительно. Посольство Китая в Чили заявило, что действия Вашингтона свидетельствуют об «очевидном неуважении к суверенитету, достоинству и национальным интересам Чили».

Экономическое и стратегическое присутствие Китая в Латинской Америке давно стало системным фактором региональной политики. В этом контексте аналитики всё чаще упоминают так называемую «доктрину Донро» — отсылку к Дональду Трампу и исторической Доктрине Монро, провозгласившей особую роль США в Западном полушарии.

Прецеденты уже есть. Верховный суд Панамы признал неконституционной концессию гонконгской компании CK Hutchison на управление портами по обе стороны Панамского канала. Решение многие расценили как результат давления со стороны США.

Параллельно Вашингтон ужесточил курс в отношении Кубы, пригрозив тарифными мерами странам, поставляющим нефть Гаване. Кроме того, США провели военную операцию против режима Николаса Мадуро в Венесуэле, и это стало ещё одним подтверждением того, что Вашингтон намерен сдерживать влияние соперников в регионе.