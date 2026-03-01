Baltijas balss logotype
Али Хаменеи убит, подтвердили власти Ирана 2 1079

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Али Хаменеи убит, подтвердили власти Ирана
ФОТО: Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своей резиденции во время ударов США и Израиля, нанесенных утром 28 февраля, сообщило агентство Fars, управляемое Корпусом стражей исламской революции.

Агентство сообщило, что при ударе погибли дочь, зять, внук и одна из невесток Али Хаменеи, цитирует "Медуза".

Резиденция Хаменеи в Тегеране уничтожена в результате ударов США и Израиля, следует из опубликованных спутниковых снимков.

Как сообщает IRNA, после гибели верховного лидера временно руководить Ираном будут президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции.

Ранее о том, что Али Хаменеи мертв, объявил президент США Дональд Трамп. Израиль заявил, что верховный лидер Ирана убит в результате израильского удара.

В Иране объявили 40-дневный траур.

#Иран #США #Израиль #политика
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Как пишут американцы:Хаменеи передал власть генералу Лореджани,самому жёсткому крылу КСИР и сам стал мучеником и у Ирана теперь нет никаких красных линий,что гораздо хуже для Израиля и США...

    10
    0
  • З
    Злой
    1-го марта

    Мда, и не 4 года......

    4
    2

