Запеканка с красной рыбой и брокколи — это идеальное горячее блюдо, сочетающее в себе полезные ингредиенты. Брокколи, как всегда, прекрасно гармонирует с рыбой, а яично-сливочная заливка придает запеканке нежность и сочность. Это блюдо будет отличным вариантом для семейного ужина или угощения гостей.
Ингредиенты:
- красная рыба филе — 400 г;
- брокколи — 400 г;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- сыр «Моцарелла» — 150 г;
- сливочное масло — 20 г;
- черный молотый перец;
Для заливки:
- яйца куриные — 4 шт.;
- сливки 10% — 100 мл;
- молоко — 200 мл;
- соль.
Приготовление:
-
Подготовьте брокколи: разберите на соцветия, опустите в кипящую воду на 2-3 минуты, откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.
-
Приготовьте рыбу: филе красной рыбы вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Полейте лимонным соком, посолите, поперчите и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.
-
Подготовьте моцареллу: нарежьте шарики моцареллы слайсами.
-
Заливка: в миске взбейте яйца с солью, сливками и молоком.
-
Соберите запеканку: форму для запеканки смажьте сливочным маслом. На дно выложите брокколи, затем слой рыбы, залейте заливкой и сверху выложите моцареллу.
-
Запеканка: поставьте форму в заранее разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 25-30 минут.
Советы:
- Для рецепта можно использовать любое филе красной рыбы по вашему вкусу.
