Запеканка с красной рыбой и брокколи: вкусный и полезный рецепт

Дата публикации: 01.03.2026

Люблю!
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Запеканка с красной рыбой и брокколи: вкусный и полезный рецепт

Запеканка с красной рыбой и брокколи — это идеальное горячее блюдо, сочетающее в себе полезные ингредиенты. Брокколи, как всегда, прекрасно гармонирует с рыбой, а яично-сливочная заливка придает запеканке нежность и сочность. Это блюдо будет отличным вариантом для семейного ужина или угощения гостей.

Ингредиенты:

  • красная рыба филе — 400 г;
  • брокколи — 400 г;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • сыр «Моцарелла» — 150 г;
  • сливочное масло — 20 г;
  • черный молотый перец;

Для заливки:

  • яйца куриные — 4 шт.;
  • сливки 10% — 100 мл;
  • молоко — 200 мл;
  • соль.

Приготовление:

  1. Подготовьте брокколи: разберите на соцветия, опустите в кипящую воду на 2-3 минуты, откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой и оставьте на несколько минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

  2. Приготовьте рыбу: филе красной рыбы вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Полейте лимонным соком, посолите, поперчите и оставьте на 15-20 минут при комнатной температуре.

  3. Подготовьте моцареллу: нарежьте шарики моцареллы слайсами.

  4. Заливка: в миске взбейте яйца с солью, сливками и молоком.

  5. Соберите запеканку: форму для запеканки смажьте сливочным маслом. На дно выложите брокколи, затем слой рыбы, залейте заливкой и сверху выложите моцареллу.

  6. Запеканка: поставьте форму в заранее разогретую до 190 градусов духовку и запекайте 25-30 минут.

Советы:

  • Для рецепта можно использовать любое филе красной рыбы по вашему вкусу.

#кулинария #яйца #еда
