Запеканка с красной рыбой и брокколи — это идеальное горячее блюдо, сочетающее в себе полезные ингредиенты. Брокколи, как всегда, прекрасно гармонирует с рыбой, а яично-сливочная заливка придает запеканке нежность и сочность. Это блюдо будет отличным вариантом для семейного ужина или угощения гостей.