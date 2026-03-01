Астрология изучает, как небесные тела влияют на характер и судьбу человека. По знаку Зодиака мужчины можно определить, как он будет вести себя в браке. Важно отметить, что не существует "плохих" и "хороших" знаков — все они имеют свои слабые и сильные стороны. Независимо от месяца рождения, каждый человек может быть счастлив в браке.

Астролог Ольга Ходарева рассказала в комментарии УНИАН, какие мужчины считаются лучшими по гороскопу по различным критериям, таким как верность жене, заботливость или настойчивость. Зная эти особенности, женщина может предсказать, чего ожидать от второй половинки в будущем и кто ей больше всего подходит. Так можно выбрать идеального партнера с чертами характера, которые важны именно для вас.

Какие лучшие мужья по Зодиаку

По словам астролога, самые верные мужчины – это Козероги, Девы и Весы. Знак Козерога в целом имеет очень серьезное отношение к жизни, в том числе и к союзу. Для них отношения — это контракт и стратегия, поэтому чаще всего они вступают в долгосрочные отношения.

Мужчины-Девы очень верны, потому что всегда анализируют последствия. Представители этого знака могут долго выбирать партнера, но если уже сделали выбор, то это решение будет для них важным, и они будут его придерживаться.

Весы в целом очень ориентированы на то, чтобы рядом был партнер. Для них важно иметь партнерские отношения. Они не любят разрушать связи, для них важно постоянство, поэтому представители этого знака Зодиака длительное время могут быть с одним и тем же партнером.

Самые заботливые мужчины – Раки, Тельцы и Рыбы. Мужчины-Раки знают, что такое эмоциональная забота, они умеют защищать, стремятся создать безопасность для своей женщины. Они хотят обнять, накормить свою партнершу, переживают за своих близких.

Тельцы — это достаточно стабильный, постоянный знак. Это лучшие мужья по гороскопу для тех, кто ценит материальный комфорт: мужчины-Тельцы обеспечивают, покупают, умеют создавать комфорт.

Рыбы проявляют эмоциональную, душевную заботу. Они умеют сопереживать, тонко чувствуют эмоции своей женщины, могут проявлять эмпатию и даже способны жертвовать.

Самые страстные мужчины среди всех знаков Зодиака — Скорпионы, Овны и Львы. Скорпион связан с Плутоном, который отвечает за глубокую интимность, сильное сексуальное влечение, поэтому представители этих знаков Зодиака считаются самыми страстными любовниками.

На втором месте — Овны. Это лучший мужчина по знаку Зодиака для тех, кому важна страсть в отношениях. Они очень импульсивные, умеют завоевывать, конкурировать, побеждать, добиваться. Не скрывают своих желаний, умеют делать первый шаг.

На третьем — Львы. Мужчины-Львы умеют восхищать, они очень уверены, любят впечатлять, чувствовать себя желанными, поэтому для своей партнерши они готовы многое сделать, чтобы ими восхищались.

Самые решительные – Козероги, Овны и Стрельцы. Если мужчины-Козероги что-то решили, то не отступят. Они умеют выдерживать давление, доводить дело до результата, могут быть довольно жесткими.

На втором месте — Овны. Это лучшие мужья по знаку Зодиака по мнению женщин, ценящих мужественность. Они не колеблются, мгновенно принимают решения и умеют рисковать. Им не свойственен страх.

На третьем — Стрельцы, потому что они всегда оптимисты, а также в целом не верят в то, что им что-то не удастся сделать. Представители этого знака не боятся вызовов, умеют резко менять свою жизнь, убеждены в том, что у них будет все самое лучшее и знают, куда они идут.