Популярные пробиотические добавки, которые активно рекламируют для поддержания пищеварения и иммунитета, не являются универсально безопасными и полезными для всех. Врачи предупреждают, что они могут иметь определенные недостатки, о которых стоит знать.

Когда пробиотические добавки полезны

Американская гастроэнтерологическая ассоциация утверждает, что большинство людей не нуждаются в пробиотиках. Эти добавки не следует использовать для лечения большинства расстройств пищеварения, так как нет достаточных клинических доказательств их эффективности. Однако исследование, опубликованное в журнале Gastroenterology, показало, что некоторые пробиотики могут помочь снизить риск бактериальной инфекции Clostridioides difficile, которая может развиться во время приема антибиотиков.

Проблемы с избыточным потреблением добавок

Гастроэнтеролог Триша Пасриче объяснила, что здоровый микробиом помогает защищать от инфекций, однако прием антибиотиков может нарушить его баланс, делая организм более уязвимым. Люди часто тратят деньги на добавки, не учитывая основные причины своих симптомов, такие как нарушение моторики кишечника, потребление клетчатки или стресс. Если симптомы, такие как вздутие живота, боль, потеря веса или кровотечение, не проходят, пробиотики не могут заменить полноценное медицинское обследование.

Почему питательная диета важнее

Исследования, опубликованные в журнале Microorganisms, подтверждают, что цельные продукты имеют большее влияние на здоровье кишечника, чем добавки. Пробиотики не могут воспроизвести всю пользу от таких продуктов, как ферментированные продукты (кимчи, квашеная капуста, кефир, мисо, йогурт с живыми культурами). Также важны продукты, богатые клетчаткой, такие как фрукты, овощи, цельные зерна, бобовые, орехи и семена, которые питают важные микробы кишечника и поддерживают его разнообразие.

Как выбрать пробиотическую добавку

Пробиотики действуют штамм-специфично, и эффективность зависит от выбранного штамма. Если на упаковке нет указаний на конкретные штаммы, это может быть признаком низкого качества. Также важно ориентироваться на клинические исследования для подтверждения эффективности добавки. Некоторые пробиотики требуют хранения в холодильнике, другие — стабильны при комнатной температуре. Если на упаковке нет указаний по хранению, это вызывает сомнения в жизнеспособности штаммов.

Подытожим

Пробиотики, как правило, безопасны для здоровых людей, однако на начальном этапе приема могут вызвать вздутие живота. Дорогие добавки не всегда эффективны, и лучше ориентироваться на проверенные штаммы с доказанной эффективностью.

