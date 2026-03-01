Спустя почти полтора века после начала строительства в Барселоне наконец завершён внешний облик самого высокого храма в мире. Официальное название — Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família (Базилика Искупительного Храма Святого Семейства). Теперь её главная, самая высокая башня — башня Иисуса Христа — достигла предельной отметки. Её венчает крест, облицованный стеклом и белой эмалированной керамикой.

В феврале с помощью гигантского крана установили верхний фрагмент креста высотой около 17 метров. Финальный элемент высотой почти 4,5 метра завершил композицию из шести центральных башен. Сейчас общая высота базилики составляет 172,5 метра.

Материалы подбирались так, чтобы воплотить замысел Антонио Гауди (каталонский архитектор, один из самых известных мастеров модерна в мире) — крест должен сиять и при солнечном свете, и в ночной подсветке. Его сложная, словно закрученная в спираль геометрия продумана до мелочей: внутри проходит винтовая лестница, а через прорези и окна будет мягко литься свет.

Для храма, строительство которого началось ещё в 1882 году, это по-настоящему исторический рубеж. Работы растянулись почти на полтора века: проект существовал исключительно на частные пожертвования, а за это время им поочерёдно руководили разные архитекторы, продолжая замысел Гауди.

Храм, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, был освящён в 2010 году Папой Бенедиктом XVI и получил статус базилики — особый ранг католического храма, предназначенного для торжественных богослужений. Предполагалось, что это решение привлечёт дополнительное внимание и поддержку к проекту, который десятилетиями строится на частные пожертвования.

Антонио Гауди, соединивший в своём замысле готику и модерн, посвятил строительству базилики последние 43 года жизни. В 1926 году он трагически погиб, и к тому времени было завершено менее четверти здания. Архитектор похоронен в крипте храма, которому отдал почти всю свою жизнь.

Хотя внешний облик храма теперь фактически сформирован, впереди ещё около восьми лет декоративных работ. Предстоит завершить отделку, облицевать лучи креста и установить скульптурные композиции, в том числе Agnus Dei — «Агнца Божьего».

Эту работу доверили итальянскому художнику Андреа Мастровито, победителю специального конкурса. Его замысел — полая стеклянная фигура Агнца, покрытая стеклянной крошкой и словно парящая в воздухе: она будет подвешена к верхнему лучу креста внутри позолоченного гиперболоида. Композиция должна символизировать единство материи и энергии, а также связь Сына и Отца.

Завершение креста и башни Иисуса Христа — а по сути, всего внешнего силуэта Базилики Искупительного Храма — совпало со столетием со дня смерти Антонио Гауди. В течение года здесь пройдут памятные мероприятия. Организаторы надеются, что юбилейный интерес верующих и туристов поможет собрать средства и окончательно завершить строительство к 2034 году.