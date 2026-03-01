Попытка обойти городские правила с помощью домашнего питомца закончилась штрафом для жителя сицилийской Катании. Мужчина обучил свою собаку относить пакет с отходами и оставлять его у дороги, рассчитывая таким образом избежать фиксации правонарушения на камерах наблюдения.

Инцидент попал в объективы видеонаблюдения: на записи видно, как пес бежит по улице с пакетом в зубах, после чего бросает его на обочине. Эти кадры были опубликованы полицией с ироничной подписью о том, что находчивость не может служить оправданием невоспитанности.

В муниципалитете подчеркнули, что характер действий не оставлял сомнений — животное действовало не случайно, а по предварительной дрессировке. По оценке властей, такая практика одновременно нарушает установленные нормы, наносит ущерб чистоте города и использует питомца в сомнительных целях.

Личность владельца удалось установить. В отношении него применили административное взыскание, сообщает The Guardian.