Гигантские черепахи вернулись на родину спустя почти два столетия

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гигантские черепахи вернулись на родину спустя почти два столетия

Спустя более 180 лет на остров Флореана вернулись гигантские черепахи — 158 молодых особей, выращенных по генетической линии изначального эндемичного вида Chelonoidis niger niger, исчезнувшего в XIX столетии.

Их возвращение стало результатом многолетних исследований: в начале 2000-х годов на вулкане Вольф (остров Исабела) обнаружили особей с флореанскими генами. Программа разведения позволила восстановить генетический пул, максимально близкий к утраченному виду.

Черепахи являются ключевым видом в экосистеме: они распространяют семена, способствуют формированию растительности и создают микросреды обитания, от которых зависят птицы, растения и даже прибрежные рифы.

Проект реализован Управлением национального парка Галапагосских островов при поддержке Фонда Чарльза Дарвина и Island Conservation при активном участии местных жителей. Планируется также реинтродукция флореанского пересмешника, полосатой змеи и других видов. Это крупнейший экологический проект в истории архипелага и глобальный пример того, как восстановление природы может идти рука об руку с интересами людей.

#экология #генетика
