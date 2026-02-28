Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Молодые рыбы-клоуны меняют окраску под давлением сообщества 0 25

В мире животных
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Молодые рыбы-клоуны меняют окраску под давлением сообщества

Молодые рыбы-клоуны томатной группы корректируют свои белые полосы в зависимости от того, живут ли рядом с ними взрослые особи.

Исследование Окинавского института науки и технологий показало: если малёк растёт в присутствии взрослых, вторая белая полоса исчезает у него на 24 дня раньше, чем у изолированных сверстников. Причина кроется в социальной иерархии: взрослые агрессивнее реагируют на рыб с одной полосой, а две полосы делают молодь «менее заметной» в конфликтах. Когда рыбу принимают в группу, полоса исчезает — это сигнал о вхождении в иерархию.

На клеточном уровне процесс управляется запрограммированной гибелью иридофоров (клеток, формирующих белую окраску) под контролем каспазы 3 и гормонов щитовидной железы, активируемых социальными сигналами. Полоса не перемещается — клетки отмирают, а их место занимают оранжевые пигментные клетки.

С эволюционной точки зрения способность терять полосы возникала независимо у разных видов, живущих в малых группах, где прямая агрессия особенно опасна. Для рыбы-клоуна полоса — не просто украшение, а социальный инструмент: она помогает вписаться в стаю, избежать драк и занять своё место в рифовом сообществе.

Читайте нас также:
#биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Могут ли животные распознать человеческий страх? Исследование с лошадьми
Изображение к статье: В Японии появилась свинья, органы которой могут быть пересажены человеку
Изображение к статье: У медоносных пчёл есть собственный танцпол
Изображение к статье: Почему не все приматы эволюционировали в людей?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео