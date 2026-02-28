Молодые рыбы-клоуны томатной группы корректируют свои белые полосы в зависимости от того, живут ли рядом с ними взрослые особи.

Исследование Окинавского института науки и технологий показало: если малёк растёт в присутствии взрослых, вторая белая полоса исчезает у него на 24 дня раньше, чем у изолированных сверстников. Причина кроется в социальной иерархии: взрослые агрессивнее реагируют на рыб с одной полосой, а две полосы делают молодь «менее заметной» в конфликтах. Когда рыбу принимают в группу, полоса исчезает — это сигнал о вхождении в иерархию.

На клеточном уровне процесс управляется запрограммированной гибелью иридофоров (клеток, формирующих белую окраску) под контролем каспазы 3 и гормонов щитовидной железы, активируемых социальными сигналами. Полоса не перемещается — клетки отмирают, а их место занимают оранжевые пигментные клетки.

С эволюционной точки зрения способность терять полосы возникала независимо у разных видов, живущих в малых группах, где прямая агрессия особенно опасна. Для рыбы-клоуна полоса — не просто украшение, а социальный инструмент: она помогает вписаться в стаю, избежать драк и занять своё место в рифовом сообществе.