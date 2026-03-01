Baltijas balss logotype
Тимоти Шаламе о работе над третьей «Дюной»: «Все это было священно»

Культура &
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тимоти Шаламе о работе над третьей «Дюной»: «Все это было священно»

Тимоти Шаламе поделился своими впечатлениями о предстоящем триквеле «Дюны», который режиссирует Дени Вильнёв. В интервью с актёром Мэттью МакКонахи, организованном Variety и CNN, Шаламе рассказал, что подходил к своей роли как к чему-то «священному».

«Я не хотел расслабляться ни на секунду. Все это было священно, поскольку я в последний раз участвую в фильме», — отметил актёр. Он также рассказал, что работал над фильмом с удвоенной силой, поскольку зрители могли расслабиться, привыкнув к предсказуемости событий.

События третьей «Дюны» происходят спустя 12 лет после второго фильма, и в мире идет Священная война. Герой Шаламе сталкивается с необходимостью принимать сложные и судьбоносные решения.

Мировая премьера «Дюны» состоится 16 декабря 2026 года.

Источник

#интервью #кино #Тимоти Шаламе #дюна
