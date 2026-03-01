Фильмы для тех, кто любит запутанный сюжет и не прочь погрузиться в пучину событий. Раскрыть запутанное дело, устроить тренировку своему мозгу и насладиться прекрасной игрой актеров вы можете, познакомившись с картинами из нашей подборки.

"Достать ножи" (2019)

После 85-го юбилея писателя-миллионера Харлана Тромби находят мертвым в своем доме. Расследовать это дело взялся знаменитый детектив Бенуа Бланк. Частный сыщик — единственный, кто не верит в то, что причиной смерти Харлана стало самоубийство, хотя все указывает на это. Бенуа и его команда допрашивают родственников погибшего и понимают, что каждый из них был заинтересован в его смерти. Так что же произошло той ночью?

"Пассажир" (2018)

Бывший полицейский Майкл МакКоули счастлив быть на новой работе, продавая страховые полисы. Все меняется в один миг, когда его увольняют. Майкл понимает, что найти новую работу не так просто, особенно когда есть ипотека и мечта устроить сына в хороший колледж. Но однажды МакКоули встречает незнакомку в поезде, которая предлагает ему легко и быстро заработать 100 тысяч долларов — нужно всего лишь разыскать одного человека. Майк соглашается, но спустя некоторое время узнает, что разыскать ему нужно свидетеля, которого хотят убить криминальные авторитеты.

"Актеры затонувшего театра" (2020)

Частный детектив Вера Бережная решает уйти в отпуск, чтобы встретиться с отцом. Случайная встреча с руководителем театра Борисом Софьиным меняет все ее планы. Женщину приглашают присоединиться к плаванию на пароход. Попав в компанию актеров и режиссеров, Вера чувствует неладное. Постоянное напряжение, конфликты, интриги и… убийство на борту. Бережная оказывается в центре расследования.

"Идеальный пациент" (2019)

Реальная история самого громкого судебного скандала Швеции: расследование по делу о загадочном маньяке. Томас Квик был обвинен в десятках жестоких убийств только на основании чистосердечных признаний, без улик, свидетелей и доказательств. Журналист Ханнес Ростам берется провести собственное расследование: один против системы правосудия он пытается доказать невиновность Квика. Шаг за шагом Ростам раскрывает страшные детали.

"Красный воробей" (2018)

Американский триллер-детектив о русской балерине Большого театра Веронике Егоровой. Из-за травмы ноги девушка может лишиться всего: карьеры, квартиры и оплаты лечения ее тяжелобольной мамы, Дядя Вероники, сотрудник Службы внешней разведки, предлагает ей дело. Егоровой пришлось соблазнить олигарха, личность которого уже давно интересовала сотрудников Госбезопасности, а затем отправиться на обучение в школу секретных агентов.

"Куда ты пропала, Бернадетт?" (2019)

Бернадетт Фокс — успешный архитектор. Карьера, любящая семья, прекрасный дом — у женщины, кажется, есть все, чтобы быть счастливой. Но из-за творческого кризиса Фокс уже много лет находится в депрессии. Она редко выходит из дома и предпочитает чаще быть в одиночестве. В один из дней Бернадетт бесследно исчезает… Теперь ее семье придется выяснить, куда она пропала.

"Взаперти" (2020)

Мать и дочь неразлучны. Вот уже 17 лет Диана посвящает все свое время дочери Хлое, прикованной к инвалидному креслу. В первые дни жизни девочке поставили страшный диагноз, у нее нет шансов встать на ноги, но несмотря на это она не падает духом и слушается маму. Диана полностью контролирует дочь и запрещает ей общаться со сверстниками. В какой-то момент Хлоя начинает подозревать неладное, обнаружив дома баночку со странными таблетками…

"Исчезнувшая" (2014)

Счастливая пара Ник и Эми уже пять лет вместе. Ежегодно в день годовщины девушка устраивает любимому квест-сюрприз: мужчина отгадывает загадки и находит подарок. Однако на пятую годовщину свадьбы квест оказался совсем не обычным. Накануне праздника Эми бесследно исчезает, в доме — следы борьбы и кровь. Ник отправляется на поиски любимой. Ситуация развивается по непредсказуемому сценарию.