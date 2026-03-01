Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Школы Хельсинки переходят на растительное меню – мясные блюда будут подавать раз в неделю 0 498

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сможет ли этим насытиться молодой, финский организм - вот вопрос.

Сможет ли этим насытиться молодой, финский организм - вот вопрос.

От коровьего молока откажутся в пользу овсяного.

Хельсинки значительно сокращает количество мясных блюд в школах и детских садах. Городской совет утвердил цель – к 2030 году снизить вдвое использование мяса и молочных продуктов в службах питания столицы.

На практике это означает следующее: мясные блюда в школах будут подавать раз в неделю, а в детских садах – 1–2 раза в неделю по чередующемуся графику. Молочные продукты в приготовлении пищи заменят овсяными. Овсяное молоко будут предлагать как альтернативу коровьему всем детям.

За инициативой стоит депутат Союза левых сил Май Кивеля, однако ее предложение поддержали депутаты от разных партий. За инициативу проголосовали 57, против – 23. Четверо воздержались, один отсутствовал.

Экологическая организация Greenpeace назвала решение значительным шагом на пути к устойчивому питанию.

– Хельсинки подает пример всей стране. Переход к более полезному питанию возможен. Это лучше для климата, здоровья, животных и городского бюджета, – заявил в пресс-релизе эксперт Greenpeace Олли Тиайнен.

В системе питания Хельсинки уже ранее произошли значительные изменения в сторону растительного рациона. В меню образовательного сектора сейчас предлагается на 50 процентов меньше блюд, содержащих красное мясо, чем в 2019 году.

В основе нового решения лежат как экологические, так и медицинские цели.

В 2021 году исследование Университета Хельсинки показало, что финские дети едят слишком много мяса. При этом бобовых в их рационе недостаточно.

В последней национальной рекомендации по питанию переработанное мясо признано канцерогеном. От него советуют отказаться или свести употребление к минимуму. Потребление горячих блюд с красным мясом призывают сократить до двух раз в неделю.

В городской стратегии Хельсинки указано, что город также работает над сокращением косвенных выбросов и уменьшением воздействия на природу при осуществлении закупок. Служба питания играет в этом значительную роль, поскольку ежедневно в городской системе питания подается более 100 000 порций.

Переход на содержащую больше растительной пищи диету в столице планируют сделать максимально плавным. Ключевым методом названы ”гибридные” блюда, в которых мясо постепенно заменяется растительным белком.

Городские власти подчеркивают, что вкусовые качества пищи и питательные факторы являются приоритетными при реализации изменений.

Согласно Greenpeace, аналогичные инициативы выдвинуты в 40 муниципалитетах по всей стране. Например, в Эспоо городской совет решил в декабре прошлого года изучить возможность сократить вдвое использование продуктов животного происхождения в городских службах питания к 2030 году.

Читайте нас также:
#климат #образование #медицина #Финляндия #экология #вегетарианство #здоровое питание #Хельсинки #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео