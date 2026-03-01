Хельсинки значительно сокращает количество мясных блюд в школах и детских садах. Городской совет утвердил цель – к 2030 году снизить вдвое использование мяса и молочных продуктов в службах питания столицы.

На практике это означает следующее: мясные блюда в школах будут подавать раз в неделю, а в детских садах – 1–2 раза в неделю по чередующемуся графику. Молочные продукты в приготовлении пищи заменят овсяными. Овсяное молоко будут предлагать как альтернативу коровьему всем детям.

За инициативой стоит депутат Союза левых сил Май Кивеля, однако ее предложение поддержали депутаты от разных партий. За инициативу проголосовали 57, против – 23. Четверо воздержались, один отсутствовал.

Экологическая организация Greenpeace назвала решение значительным шагом на пути к устойчивому питанию.

– Хельсинки подает пример всей стране. Переход к более полезному питанию возможен. Это лучше для климата, здоровья, животных и городского бюджета, – заявил в пресс-релизе эксперт Greenpeace Олли Тиайнен.

В системе питания Хельсинки уже ранее произошли значительные изменения в сторону растительного рациона. В меню образовательного сектора сейчас предлагается на 50 процентов меньше блюд, содержащих красное мясо, чем в 2019 году.

В основе нового решения лежат как экологические, так и медицинские цели.

В 2021 году исследование Университета Хельсинки показало, что финские дети едят слишком много мяса. При этом бобовых в их рационе недостаточно.

В последней национальной рекомендации по питанию переработанное мясо признано канцерогеном. От него советуют отказаться или свести употребление к минимуму. Потребление горячих блюд с красным мясом призывают сократить до двух раз в неделю.

В городской стратегии Хельсинки указано, что город также работает над сокращением косвенных выбросов и уменьшением воздействия на природу при осуществлении закупок. Служба питания играет в этом значительную роль, поскольку ежедневно в городской системе питания подается более 100 000 порций.

Переход на содержащую больше растительной пищи диету в столице планируют сделать максимально плавным. Ключевым методом названы ”гибридные” блюда, в которых мясо постепенно заменяется растительным белком.

Городские власти подчеркивают, что вкусовые качества пищи и питательные факторы являются приоритетными при реализации изменений.

Согласно Greenpeace, аналогичные инициативы выдвинуты в 40 муниципалитетах по всей стране. Например, в Эспоо городской совет решил в декабре прошлого года изучить возможность сократить вдвое использование продуктов животного происхождения в городских службах питания к 2030 году.