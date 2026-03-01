«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в сообщении, цитирует "Медуза".

Али Хаменеи погиб в результате израильского авиаудара по его резиденции, нанесенного 28 февраля. Власти Ирана признали, что он погиб, в ночь на 1 марта. По данным иранских медиа, при ударе погибли дочь, зять, внук и одна из невесток Хаменеи. Али Хаменеи руководил Ираном с 1989 года.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России