Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Циничное нарушение всех норм человеческой морали». Путин соболезнует в связи с убийством Хаменеи 8 1249

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Циничное нарушение всех норм человеческой морали». Путин соболезнует в связи с убийством Хаменеи
ФОТО: Youtube

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного главы Ирана Али Хаменеи, сообщается на сайте Кремля 1 марта.

«Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права», — говорится в сообщении, цитирует "Медуза".

Али Хаменеи погиб в результате израильского авиаудара по его резиденции, нанесенного 28 февраля. Власти Ирана признали, что он погиб, в ночь на 1 марта. По данным иранских медиа, при ударе погибли дочь, зять, внук и одна из невесток Хаменеи. Али Хаменеи руководил Ираном с 1989 года.

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

Читайте нас также:
#Путин #Иран #Израиль #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
0
0
0
4

Оставить комментарий

(8)
  • С
    Сарказм
    1-го марта

    Гыгыгы, рассуждения о морали и международном праве от упыря, развязавшего кровавую захватнчиескую войну и убивший сотни тысяч и своих и чужих особенн прикольно. Запасай чемоданы, моль, они тебе пригодятся.

    0
    9
  • A
    Aleks
    1-го марта

    СССР не ввязывался в конфликты,если это не несло выгоду СССР и плевал на какой то там Израиль и никто ему не мог указывать ,что делать во благо страны и народа. Еврейский капитализм с 90-х работает на международный Сион в своих только интересах ,а не в интересах России,что так же делает их ставленник Путин,ведь не зря на переговорах почему то не официальные дипломаты,а какие то бывшие министры культуры,еврей Мединский,то Абрамович,то муж подруги дочери Путина,еврей Дмитриев.Со стороны Трампа зять Кушнер из синагоги Хабад,что и Главный раввин России . Раньше как то дипломаты решали вопросы,а теперь еврейский междусобойчик.И в интересах кого ,интересно?!😀

    3
    3
  • AI
    Aleksandrs Ivanovs
    1-го марта

    А ещё мы все помним захват американского посольства в Иране...И..."ОЧЕНЬ УДАЧНУЮ" попытку освобождения их со стороны америкосов-"величайшая команда DELTA"... Ну и??? Что с ними было?? Иранцы сбили два вертолета с находившимися внутри "бойцами" и экипажами, и... Из 48 учавствующих в "операции" ДЕЛЬТовцев домой вернулось 8-из них трое скончались от ран на авиабазе...

    6
    2
  • AI
    Aleksandrs Ivanovs
    1-го марта

    Чихать Иран хотел на ВСЕ санкции: они и так живут с ними уже полвека, проживут и ЕЩЁ... А...вот...ДОЛБИТЬ будут ТЕПЕРЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ-не то, что летом прошлого года...

    7
    2
  • AI
    Aleksandrs Ivanovs
    1-го марта

    Ребята, не расслабляйтесь:(это я к США и Израилю!)...Иран-это не Венесуэла, ЖДИТЕ ПОДАРКОВ...В стране с 80-миллионным населением НАЙДУТСЯ(уж поверьте нА слово!) и шахеды/шахидки, которые устроят ВАМ ВСЕМ кровавую баню в тех же США(уверен-первый удар не за горами! )...И ещё... Посмотрим, как завоет весь "западный мир"(в первую очередь-бриты), когда Иран начнёт топить танкеры в Ормузском (и не только!), проливе... Все мы помним историю войны Аргентины и Британии, когда французская противокорабельная ракета Exsoset, выпущенная Аргентиной, за полчаса отправила на дно гордость бритов-эсминец Sheffild вместе с экипажем, а у Ирана есть ракеты И ПОКРУЧЕ... И...+хуситы, пообещавшие бить ПО ВСЕМ-евреям, америкосам, бритам... Готовься, Биби и дядюшка Фредович...

    8
    2
  • A
    Aleks
    1-го марта

    Моральная поддержка-великая сила😀 Уже нет Сирии,Венесуэллы и Даже Северная Корея поняла,что в случае чего Путин осудит и пособолезнует,поэтому рассчитывать надо только на себя,что и делает Иран,который реальную помощь получает только о Китая. А что Путин?Граждан Израиля полно в России и в Кремле как пишут российские патриотичных каналы.

    1
    8
  • З
    Злой
    Aleks
    1-го марта

    Да, времена когда СССР ввязывался во все эти конфликты давно прошли, каждый сам за себя.

    6
    0
  • IB
    Inar Bertrand
    1-го марта

    Весь мир введет санкции спортсменов закроют

    6
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Местные жители спасают американскую женщину-пилота, сбитую ПВО Кувейта Иконка видео
Изображение к статье: Глава МИД Европейской страны осудил нападение США и Израиля на Иран
Изображение к статье: «Захват!» В США раскрыли следующую цель Трампа после Ирана
Изображение к статье: Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных
Изображение к статье: Почему «женщина-праздник» так притягивает мужчин: взгляд психолога
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Ученые выявили неожиданное свойство чернослива
Еда и рецепты
Изображение к статье: Влияние недельной голодовки на здоровье человека
Еда и рецепты
Изображение к статье: Можно ли купать хомяка?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео