В конце января этого года в Латвии насчитывалось 41 164 человека, имеющих статус нуждающегося, что на один процент больше, чем в январе 2025 года, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Статус малообеспеченного в январе имели 16 138 человек. Это на 20,3 % меньше, чем в январе 2025 года.

В 2026 году порог дохода для первого или единственного человека в домохозяйстве составит 425 евро, а для остальных людей в домохозяйстве - 298 евро.

Каждое самоуправление имеет право установить порог дохода для малообеспеченного домохозяйства на уровне 80% от медианного дохода, но не ниже порога дохода для нуждающегося домохозяйства.

Максимальный порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро для остальных людей в домохозяйстве.