Вопрос выживания: в Латвии выросло число нуждающихся

Наша Латвия
Дата публикации: 01.03.2026
В конце января этого года в Латвии насчитывалось 41 164 человека, имеющих статус нуждающегося, что на один процент больше, чем в январе 2025 года, свидетельствуют данные Министерства благосостояния.

Статус малообеспеченного в январе имели 16 138 человек. Это на 20,3 % меньше, чем в январе 2025 года.

В 2026 году порог дохода для первого или единственного человека в домохозяйстве составит 425 евро, а для остальных людей в домохозяйстве - 298 евро.

Каждое самоуправление имеет право установить порог дохода для малообеспеченного домохозяйства на уровне 80% от медианного дохода, но не ниже порога дохода для нуждающегося домохозяйства.

Максимальный порог дохода для малообеспеченного домохозяйства в 2026 году составляет 680 евро для первого или единственного человека в домохозяйстве и 476 евро для остальных людей в домохозяйстве.

#Латвия #социальная помощь #доходы #благосостояние #статистика #бедность
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    1-го марта

    А также нуждающимся не могут быть люди, которые имеют, какую либо недвижимость больше одной, даже если эта недвижимость представляет никому ненужную будку или наследственный участок земли, которые ни продать, ни сдать в аренду, или больше одного транспортного средства, и не важно, что оно есть только на бумаге, а также не дай Бог есть на счету хоть какие то средства типа гробовых. Стать нуждающимся не так и просто.

    68
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    Дед
    1-го марта

    Дед, я скажу тебе, что всё ещё хуже. Если у "нищего" (trūcīgs) на счету появятся например "лишние" 10 евро - их заберут из твоего следующего пособия как твой доход. Государственные "нищие" не могут очень многого. Например, полечить свои зубы. У них нет возможности лечиться здесь. Нет на это денег в принципе. И нет никаких льгот или бесплатного лечения для такой категории. Свою еду они покупают как все, тоже без льгот или особых скидок. Ну а если ты ещё и инвалид без нужного стажа работы - суши вёсла и надейся на милость Вселенной.

    36
    2

