Ведомство обобщает жалобы пациентов на отсутствие ряда привычных лекарств в аптеках.

Чаще всего фиксируется дефицит средств лечения:

пищеварительного тракта и обмена веществ;

кровообращения и кроветворных органов;

сердца и кровеносных сосудов;

дерматологических средств и лекарств урогенитальной системы.

Всего за прошлый год было отмечено 122 обоснованных жалобы (в 2024 – 22), и еще 195 отмели как необоснованные (в 2024 – 113).

В связи с вышеуказанным, с 1 июля 2026 года владельцы аптек, годовой оборот которых за 5-летний период превышает (по крайней мере за 1 год) 5% от общего оборота по Латвии, обязываются размещать на своем интернет-сайте информацию о «доступном в каждой аптеке лекарстве и их ценах».

Стоит, однако, помнить, что существенная часть пациентов – люди в возрасте, которые с компьютером на «вы», и потому неудовлетворенность и стрессы, очевидно, так просто снять не получится. А вообще, интересное это начинание – введение регулируемого сектора при капиталистическом хозяйстве…