Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На что жалуетесь? Жители Латвии недовольны отсутствием в аптеках нужных лекарств 0 1095

Наша Латвия
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: На что жалуетесь? Жители Латвии недовольны отсутствием в аптеках нужных лекарств

Доложив об успешном ходе аптечной реформы, латвийское Министерство здоровья сообщило и о некоторых недостатках, мешающим больным получить необходимое лечение.

Ведомство обобщает жалобы пациентов на отсутствие ряда привычных лекарств в аптеках.

Чаще всего фиксируется дефицит средств лечения:

  • пищеварительного тракта и обмена веществ;

  • кровообращения и кроветворных органов;

  • сердца и кровеносных сосудов;

  • дерматологических средств и лекарств урогенитальной системы.

Всего за прошлый год было отмечено 122 обоснованных жалобы (в 2024 – 22), и еще 195 отмели как необоснованные (в 2024 – 113).

В связи с вышеуказанным, с 1 июля 2026 года владельцы аптек, годовой оборот которых за 5-летний период превышает (по крайней мере за 1 год) 5% от общего оборота по Латвии, обязываются размещать на своем интернет-сайте информацию о «доступном в каждой аптеке лекарстве и их ценах».

Стоит, однако, помнить, что существенная часть пациентов – люди в возрасте, которые с компьютером на «вы», и потому неудовлетворенность и стрессы, очевидно, так просто снять не получится. А вообще, интересное это начинание – введение регулируемого сектора при капиталистическом хозяйстве…

Читайте нас также:
#аптеки #здравоохранение #Латвия #лекарства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Этой зимой цена на электричество была на 83% выше, чем в предыдущую зиму. А что случилось?
Изображение к статье: За что боролись - бывшую частоту LR4 с целью пропаганды захватили белорусы!
Изображение к статье: Прошедшая зима была самой холодной в Латвии за 15 лет
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Подсчитана средняя зарплата жителей Латвии – вы удивитесь
Наша Латвия
2
Изображение к статье: 7 типов мужчин: кто из них способен создать с вами идеальный союз?
Люблю!
Изображение к статье: Польза или риск? Как правильно использовать антибиотики
Люблю!
Изображение к статье: «Как выжить на 238 евро в месяц» - суровые будни латвийского инвалида
Наша Латвия
Изображение к статье: Расчёт или эмпатия: учёные выяснили, кто из питомцев готов помогать хозяину
Люблю!
Изображение к статье: Каковы различия между рафинированным и нерафинированным маслами?
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео