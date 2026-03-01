Чиновников заставят быть более отзывчивыми, осведомителей соберут под одной крышей, платных дорог станет больше, спиртное подорожает. А еще наступает весна.
Новый срок ответа инстанций
С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки к Закону о заявлениях (Iesniegumu likums). "Изменения направлены на сокращение бюрократии и ускорение коммуникации граждан с государственными органами," - указано к аннотации к закону.
В будущем государственные и муниципальные учреждения и ведомства должны отвечать на заявления граждан (жалобы, просьбы, предложения или вопросы) в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было до сих пор.
Однако новый срок распространяется не на все заявления, а только на те, которые "входят в компетенцию" именно этого учреждения.
«Сокращая срок ответа до 10 рабочих дней, мы ясно показываем, что время граждан ценно. В то же время мы сохранили гибкость в более сложных делах, когда требуется дополнительное время для оценки информации», — поясняет председатель комитета Сейма, ответственного за принятие этого закона.
Если учреждению потребуется получить дополнительные данные, связаться с другими учреждениями или проанализировать/обработать объёмную информацию для подготовки ответа, оно по-прежнему сможет ответить в течение месяца.
Заявления, поданных до 1 марта, будут обработаны в соответствии с рамками, действовавшими до 1 марта 2026 года.
KNAB берет под крыло осведомителей
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) официально станет единым контактным пунктом для осведомителей.
Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, которые расширяют функции ведомства и делают его центральным звеном в системе защиты тех, кто сообщает о нарушениях на работе.
Согласно принятым изменениям в Законе об осведомлении (Trauksmes celšanas likums), KNAB возьмет на себя функции, которые ранее выполняла Государственная канцелярия. И впредь Бюро будет не только принимать отчеты, но и следить за соблюдением законодательства в этой сфере, а также вносить предложения по его улучшению.
Кроме того, специалисты ведомства будут обучать ответственных лиц в государственных и частных структурах правильной работе с информаторами.
Одной из ключевых задач контактного пункта станет работа с «запутанными» случаями. Если человек сообщает о нарушении, но неясно, какое именно ведомство должно его рассматривать, разбираться с этим будет KNAB. Таким образом, информаторы больше не будут сталкиваться с бюрократическим футболом между разными инстанциями.
Платных дорог станет больше
Количество дорог, за использование которых нужно платить дорожный сбор ("виньетку") увеличивается, а сами виньетки дорожают. Изменения касаются только грузовых автомобилей полной массой свыше 3000 кг (коммерческого транспорта).
Для грузовиков плата будет взиматься не только на главных, но и на многих региональных дорогах, которые ранее использовались как объездные пути. Сбор распространится на участки, ведущие к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки.
Стоимость виньеток (дорожного сбора) для грузовиков увеличивается примерно на 38,5%.
Цель заявлена такая: эти деньги будут направлены на содержание и развитие государственных дорог.
Насколько подорожает алкоголь?
Заметно увеличиваются акцизные ставки на алкоголь (крепкие напитки, вина, пиво), что приведет к росту цен на них. Эти меры направлены на увеличение государственных доходов, - поясняет Министерство финансов.
Крепкий алкоголь: акциз вырастет на 15 евро за 100 литров абсолютного алкоголя. То есть цена пол-литра крепкого алкоголя увеличится в среднем на 0,27–0,5 евро.
Вино и ферментированные напитки: акциз на вино увеличится со 134 до 148 евро за 100 литров, на ферментированные напитки (до 6%) — с 77 до 85 евро. То есть бутылка вина (0,7 л) подорожает на 0,15–0,30 евро.
Пиво: рост цен небольшой - несколько центов за бутылку/банку. Однако латвийский рынок пива и так находится в состоянии затяжного пике.
