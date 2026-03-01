В воскресенье ожидается облачная погода, а таяние снега продолжится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет преимущественно пасмурным, лишь на западе страны сквозь облака пробьется солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В столице ожидается преимущественно облачная погода, с середины дня пройдут дожди. В первой половине дня сохранится туман и дымка. Ветер от слабого до умеренного южного, юго-западного направления. Максимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.