Синоптики огласили погоду на воскресенье в Латвии 0 1597

Наша Латвия
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Синоптики огласили погоду на воскресенье в Латвии
ФОТО: Youtube

В воскресенье ожидается облачная погода, а таяние снега продолжится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет преимущественно пасмурным, лишь на западе страны сквозь облака пробьется солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный, южный ветер, в течение дня местами сохранится туман и дымка. Максимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В столице ожидается преимущественно облачная погода, с середины дня пройдут дожди. В первой половине дня сохранится туман и дымка. Ветер от слабого до умеренного южного, юго-западного направления. Максимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.

#климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура #туман
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео