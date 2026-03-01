Baltijas balss logotype
Болит голова? Вы не один – в Латвии появилось общество страдающих мигренью 1 877

Наша Латвия
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Болит голова? Вы не один – в Латвии появилось общество страдающих мигренью

Учредители организации не скрывают, что и сами страдают этим страшным, изматывающим заболеванием, поэтому их цель — улучшить качество жизни и по возможности облегчить путь к лечению и, соответственно, улучшению качества жизни и другим пациентам.

А их — около 11% населения Латвии, причем только по официальным данным.

Лаура Селевича, представитель общества:

– Это не просто головная боль. Это серьезное неврологическое заболевание, способное напрямую влиять на образование, карьеру, а вместе с этим на будущие возможности и финансовое благополучие человека.

Повторяющиеся и неконтролируемые приступы, во время которых человек испытывает не только страшную головную боль, но и тошноту, рвоту, светобоязнь, повышенную чувствительность к звукам и различным запахам, могут выбить из рабочего или учебного ритма когда на день, а когда и на неделю и дольше, приводя к долгосрочным последствиям, выходящим далеко за пределы самой болезни.

В ситуациях, когда отсутствует своевременный доступ к информации и к опытным врачам, люди нередко вынуждены просто постоянно принимать обезболивающие препараты или прибегать к неэффективному и даже потенциально вредному самолечению. Мы как общество должны изменить эту ситуацию.

Лечение мигрени включает в себя два основных направления – купирование острых приступов и профилактика — чтобы снизить частоту, продолжительность и тяжесть приступа, если таковой все-таки случился. Существует специфические лекарства как для острых приступов, так и для профилактики, причем с 2023 года эти препараты компенсируются государством.

Однако многие пациенты до сих пор не имеют к ним доступ – у кого-то не установлен диагноз, дающий право на компенсируемые лекарства от мигрени, кто-то не знает о том, что государство оплачивает эти препараты… Иногда все лечение вообще сводится к простому совету “принимайте обезболивающее и живите дальше”.

Чтобы в корне изменить эту ситуацию, Общество пациентов с мигренью планирует тесное сотрудничество с неврологами и семейными врачами, а также с должностными лицами, формирующими политику здравоохранения. Также в его планах эмоциональная и информационная поддержка людей, страдающих мигренью.

#здравоохранение #спрашиваете — отвечаем #Латвия #общество #лечение
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
    Виардо кузнецова
    1-го марта

    Хочу поделится опытом излечения головных болей. Я не знаю что было с сыном , но в младших классах началась жуткая головная боль, вела учет приступы были примерно раз в двадцать дней.Боль была настолько ужасной, что вызывали скорую, кололи анальгетики и все проходило.Был весь красный, плакал громко. рвало. Но посоветовали к мануальному терапевту.Посоветовал Юра Кузнецов, который возможно, принимает до сих пор в доме культуры Ритаусма. Мы попали у ученику самого Касьяна ,он иногда приезжал из Житомира.Три процедуры и все головные боли прошли.Приступ начинался медленно , и если сразу дать обезболивающие проходило все легче.Юра Киселев поставил диагноз 2 позвонок шейный давал эту боль. До школы сын упал на детской площадке со шведской лесенки вертикальной , высота полтора метра спиной , болела шея дня три. Вылечил нас Денейко,но он уехал в Америку и там погиб.Головных болей больше нет. но шейный отдел ставить опасно.

    3
    3

