Учредители организации не скрывают, что и сами страдают этим страшным, изматывающим заболеванием, поэтому их цель — улучшить качество жизни и по возможности облегчить путь к лечению и, соответственно, улучшению качества жизни и другим пациентам.

А их — около 11% населения Латвии, причем только по официальным данным.

Лаура Селевича, представитель общества:

– Это не просто головная боль. Это серьезное неврологическое заболевание, способное напрямую влиять на образование, карьеру, а вместе с этим на будущие возможности и финансовое благополучие человека.

Повторяющиеся и неконтролируемые приступы, во время которых человек испытывает не только страшную головную боль, но и тошноту, рвоту, светобоязнь, повышенную чувствительность к звукам и различным запахам, могут выбить из рабочего или учебного ритма когда на день, а когда и на неделю и дольше, приводя к долгосрочным последствиям, выходящим далеко за пределы самой болезни.

В ситуациях, когда отсутствует своевременный доступ к информации и к опытным врачам, люди нередко вынуждены просто постоянно принимать обезболивающие препараты или прибегать к неэффективному и даже потенциально вредному самолечению. Мы как общество должны изменить эту ситуацию.

Лечение мигрени включает в себя два основных направления – купирование острых приступов и профилактика — чтобы снизить частоту, продолжительность и тяжесть приступа, если таковой все-таки случился. Существует специфические лекарства как для острых приступов, так и для профилактики, причем с 2023 года эти препараты компенсируются государством.

Однако многие пациенты до сих пор не имеют к ним доступ – у кого-то не установлен диагноз, дающий право на компенсируемые лекарства от мигрени, кто-то не знает о том, что государство оплачивает эти препараты… Иногда все лечение вообще сводится к простому совету “принимайте обезболивающее и живите дальше”.

Чтобы в корне изменить эту ситуацию, Общество пациентов с мигренью планирует тесное сотрудничество с неврологами и семейными врачами, а также с должностными лицами, формирующими политику здравоохранения. Также в его планах эмоциональная и информационная поддержка людей, страдающих мигренью.