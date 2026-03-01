Для борьбы с паршой необходимо устранять источники инфекции в саду — опавшие пораженные листья, на которых зимует гриб, вызывающий заболевание.

Их следует собирать и сжигать или закапывать на значительную глубину.

Ранней весной, до начала набухания почек, рекомендуется обработать деревья и почву под ними 3%-ным нитрафеном. В качестве альтернативы нитрафену можно провести «голубое опрыскивание» 3-4%-ной бордоской жидкостью в фазе начала распускания почек. После цветения необходимо обработать деревья 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным поликарбацином, 0,3%-ной хлорокисью меди или 0,4%-ным полихомом.

Важно помнить, что препараты меди (бордоская смесь, хлорокись меди, полихом) при летнем опрыскивании могут вызывать «сетку» на плодах и ожоги листьев, поэтому после цветения их лучше не использовать.