Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как эффективно бороться с паршой на плодовых деревьях? 0 349

Дом и сад
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно бороться с паршой на плодовых деревьях?

Для борьбы с паршой необходимо устранять источники инфекции в саду — опавшие пораженные листья, на которых зимует гриб, вызывающий заболевание.

 

Их следует собирать и сжигать или закапывать на значительную глубину.

Ранней весной, до начала набухания почек, рекомендуется обработать деревья и почву под ними 3%-ным нитрафеном. В качестве альтернативы нитрафену можно провести «голубое опрыскивание» 3-4%-ной бордоской жидкостью в фазе начала распускания почек. После цветения необходимо обработать деревья 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным поликарбацином, 0,3%-ной хлорокисью меди или 0,4%-ным полихомом.

Важно помнить, что препараты меди (бордоская смесь, хлорокись меди, полихом) при летнем опрыскивании могут вызывать «сетку» на плодах и ожоги листьев, поэтому после цветения их лучше не использовать.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно выбирать саженцы для дачного участка?
Изображение к статье: Можно ли использовать фен для разморозки холодильника?
Изображение к статье: Где оптимально высаживать картофель?
Изображение к статье: Какие особенности удобрения репчатого лука?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео