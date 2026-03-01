Baltijas balss logotype
Иран пригрозил мощным ударом по соседним странам из-за американских баз 0 265

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран пригрозил мощным ударом по соседним странам из-за американских баз

Хатибзаде: Иран атакует базы США в Персидском заливе, если их не закроют.

Иран атакует базы США в Персидском заливе, если их не закроют. Об этом в интервью CNN заявил замминистра иностранных дел Саид Хатибзаде.

«Иран не может проникнуть на территорию США, поэтому у нас нет иного выбора, кроме как атаковать любые базы, находящиеся под юрисдикцией США», — заявил дипломат.

@bynews0 Международный аэропорт Дубая попал под удap ирaнского беспилoтникa #новости #чп #дубай ♬ Ambulance dram - ozdnnozkan

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны. После этого власти Исламской Республики начали наносить ответные удары по Израилю, по объектам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании. Атаке подверглись Объединенные Арабские Эмираты.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Тегеран официально признал это утром, 1 марта, назвав это «открытой войной против всех мусульман».

#Иран #США #ближний восток #Израиль #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
