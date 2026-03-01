Baltijas balss logotype
Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США 2 325

В мире
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США
ФОТО: Global Look Press

Иран анонсировал беспрецедентный ракетный удар по Израилю и американским базам.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о болезненном для Израиля и США ответном ракетном ударе и анонсировал новую, более серьезную атаку. Такое обещание опубликовано в Telegram-канале одного из высших лиц Исламской Республики.

«Сегодня мы ударим по ним с такой силой, с которой они ранее не сталкивались никогда», — подчеркнул он. Деталей прошедшей и предстоящей атак Лариджани не привел.

Накануне, 28 февраля, Израиль начал операцию «Рев льва». В рамках первого этапа ему удалось ликвидировать верховного лидера страны Али Хаменеи, находившегося на этом посту с 1989 года, и других значимых лиц, в том числе главу Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани и главу разведки Голамреза Резаяна.

Президент Масуд Пезешкиан во время атаки не пострадал. Наряду с главой судебной власти и одним из членов совета стражей конституции он будет временно исполнять обязанности Хаменеи. В ходе выборов 2024 года Пезешкиан считался оппонентом ставленника Хаменеи, его победа оказалась неожиданностью для властей.

Ранее Лариджани заявил, что США и Израиль стремятся развалить и разграбить Иран. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что операция нацелена на устранение экзистенциальной угрозы, поскольку нельзя позволить «смертоносному террористическому режиму» получить атомную бомбу и угрожать всему человечеству.

#Иран #США #Израиль #безопасность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    1-го марта

    Ага, удар, щас.

    0
    0
  • A
    Aleks
    1-го марта

    С 90- года Нетаньяху все талдычит об ядерной бомбе Ирана,когда как сам скрывает от мира 220 ядерных заряда,черт пархатый,который решил стать Властелином Земли.🔯😈👽

    8
    0

Видео