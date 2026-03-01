Baltijas balss logotype
Не приближайтесь и не прикасайтесь! МИД рассказал, что делать гражданам Латвии в четырех странах Ближнего Востока

Политика
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не приближайтесь и не прикасайтесь! МИД рассказал, что делать гражданам Латвии в четырех странах Ближнего Востока

Учитывая текущую ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке, ряд стран Персидского залива выпустили срочные предупреждения о мерах по обеспечению общественной безопасности в связи с действиями после ракетных и беспилотных атак и их перехватом, сообщил bb.lv в МИДе Латвии.

Власти Бахрейна, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара подчеркнули следующие протоколы безопасности в отношении неопознанных объектов и обломков, обнаруженных после ракетных и беспилотных атак:

  • Не приближайтесь к обломкам и не прикасайтесь к ним: предметы или фрагменты могут содержать неразорвавшиеся боеприпасы, быть неустойчивыми и представлять опасность.

  • Ищите убежище: Если прозвучит сигнал тревоги или вы услышите сирены, немедленно переместитесь в ближайшее безопасное здание или убежище. Держитесь подальше от окон, дверей и открытых мест, которые могут стать источником падающих обломков.

  • Сообщайте о любых обломках, обнаруженных рядом с вами: Если вы заметили какие-либо обломки, держитесь на безопасном расстоянии и немедленно сообщите об их местонахождении в местные службы экстренной помощи:

БАХРЕЙН: свяжитесь с местными властями по телефону 999; следуйте информации, распространяемой Министерством внутренних дел на платформе X @moi_bahrain.

КУВЕЙТ: свяжитесь с местными властями по телефону 112; следуйте информации, распространяемой Министерством внутренних дел на платформе X и в Facebook @Moi_kuw.

ОАЭ: свяжитесь с местными властями по телефону 999; следуйте инструкциям Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Национального управления по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям (NCEMA) на платформе X и в Facebook.

КАТАР: свяжитесь с местными властями, позвонив по номеру 999; следуйте информации, распространяемой Министерством внутренних дел на платформе X @MOI_QatarEn.

В соответствии с официальным запросом государственных властей, просим вас воздержаться от распространения фотографий и видеоматериалов, связанных с текущими периодическими авиаударами в регионе, в социальных сетях.

Пожалуйста, используйте только официальные источники для получения точной и актуальной информации о ситуации в области безопасности.

#ближний восток #безопасность #социальные сети #МИД Латвии
