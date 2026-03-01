На днях в центре всеобщего внимания неожиданно оказалась бывшая участница телешоу «Минута славы» и «Дом-2» Юлия Реутова. Вспомнили о ней благодаря руководителю калининградской НКО «Трудовой центр помощи населению» Нурлану Багирову. Во время отдыха в Таиланде он увидел ее бродящей в крайне неопрятном виде по Паттайе и раструбил в соцсетях, что она, судя по всему, потеряла память и нуждается в помощи.

Юлию Реутову сейчас все жалеют и называют бедняжкой, но мало кто знает, что в этой истории пострадали и другие люди, - поведала «Экспресс газете» певица Пчела, известная по хитам «Нас свяжут вместе», «Только нет» и «Белая ночь». - Два года назад мой продюсер предложил мне записать кавер-версию песни «Маленький Будда», которую когда-то исполняла покойная Наталья Лагода, и сделать на нее клип в память о безвременно ушедшей артистке. Снимать его предполагалось в Таиланде - в тех же местах, где проходили съемки оригинального клипа на эту песню с участием Лагоды. А одну из главных ролей в новой версии как раз должна была сыграть Юлия Реутова. Ее появление у нас на горизонте не было случайным. Юлию познакомил с моим продюсером его друг, который раньше с ней жил. Как и Лагода, она выросла в Луганске и начинала карьеру в стриптизе. Нам показалось, что это может быть хорошей темой для пиара нашего проекта.

А самое главное - участием Реутовой в клипе на «Маленького Будду» заинтересовался руководитель одной серьезной конторы и выразил готовность оказать нам спонсорскую помощь. На деньги этого человека Юлию привезли в Таиланд. Она попросила дать ей пару недель, чтобы перед съемками позагорать и привести себя в нужную для роли форму. После этого туда должны были отправить меня вместе со съемочной группой. Мы уже сидели на чемоданах, как вдруг нам объявили, что съемки отменяются. Выяснилось, что Реутова бесследно исчезла вместе со всеми спонсорскими деньгами. Я, конечно, рада, что через два года ее обнаружили живой. По некоторым сведениям, она закопала деньги где-то на пляже, потом безуспешно пыталась их найти и на этой почве сошла с ума.

А теоретически ее и грохнуть могли ради этих денег. Тем не менее, мне очень обидно, что из-за Юлии наш проект памяти Лагоды так и не осуществился. Вместо «Маленького Будды» я выпустила другую песню из репертуара Натальи «Врут твои мне глаза». Но снимать на нее клип у нас уже не было возможности.

Про Юлю Реутову я впервые услышал в 2020 году, - дополнил рассказ Пчелы ее продюсер - руководитель рекорд-лейбла V-Love Music Александр Валов. - Мне тогда написал владелец стриптиз-клуба Golden Girls Сережа Ли по прозвищу Lucky Lee и пригласил меня пообедать в корейский ресторан у метро «Белорусская». С Сережей мы подружились еще в конце нулевых. У него в то время был другой стриптиз-клуб Show Girls в здании спорткомплекса «Олимпийский». А я как раз открыл эротический телеканал ОЭРТВ. И он постоянно размещал у меня на канале рекламу своего заведения. Ее крутили чуть ли не через каждые 20 минут. Встретившись в ресторане, мы начали вспоминать наше бурное прошлое - как во время чемпионата мира по футболу устраивали в Show Girls вечеринку с участием моей подопечной Ирен Феррари, специально для этого раскрасившей свои огромные буфера под футбольные мячи, как в его клубе праздновала день рождения другая моя подопечная Кэрри Sex и Андрей Алексин пел ей свой хит «Малолетние шалавы», используя одну из стриптизерш в качестве микрофонной стойки. «А помнишь, у меня в стриптизе работала Юля Реутова? - спросил по ходу разговора Сережа. - Она еще участвовала в наших вечеринках. Ползала там по кому-то из vip-гостей». «Не помню такую, - развел руками я. - Мало ли, кто по кому ползал. Всех запомнить невозможно. А почему ты про нее спрашиваешь?». «Понимаешь, Юля была моей девушкой, - объяснил Ли. - Недавно мы расстались. Если вдруг она обратиться к тебе в поисках работы, не отказывай ей!». «Хорошо, буду иметь в виду», - пообещал я. Уже потом, когда мне показали фотографии Реутовой, до меня доперло, что когда-то я видел ее на конкурсе «Мисс Playboy». По-моему, она заняла там 2-е место. А победила Наташа Немчинова - девушка владельца сети фитнес-клубов «Зебра» Сергея Рощупкина.

Через некоторое время мне на телефон пришло сообщение от Юли. «Твой номер я взяла у моего бывшего Сергея Ли, но долго не решалась к тебе обратиться, - писала она. - Нет ли у тебя какой-нибудь работы для меня - где-то танцевать или сниматься?». Я свел ее с менеджером Славой Вертинским по прозвищу Верт, который организовывал вечеринки для богатых людей из Барвихи. Ему были нужны девушки-гимнастки - яркие и немного распущенные. А Реутова до стриптиза выступала в цирке с акробатическими номерами. И Слава пригласил ее на одну из своих вечеринок. «Я чуть не опупела, когда туда приехала, - рассказывала мне потом она. - Там был этот знаменитый певец, который поет по телевизору про рюмку водки на столе. Забыла, как его зовут». «Григорий Лепс», - подсказал я. «Точно, Лепс, - подтвердила Юля. - Хозяин сказал, чтобы я пошла с ним. Он вроде как меня выбрал. Ох и намучилась я с этим Лепсом! Так-то чел он оказался нормальный, юморной. Беспрерывно травил анекдоты. Стебал Колю Баскова. Но меня же позвали к нему не просто посмеяться. Мне нужно было исполнить определенную миссию. А с этим ничего не получалось. У него «стрелки на часах» постоянно стояли на полшестого. Четыре часа я над ним трудилась - и все без толку. Ничего удивительного, впрочем, в этом не было. Там употреблялось такое количество запрещенки! Я сама на следующий день с трудом очухалась». Заплатили ей за эту работу 5 тысяч долларов. Учитывая, что делать ей особо ничего не пришлось, это был очень неплохой гонорар.

После этого Реутова надолго пропала из моего поля зрения. А два года спустя мне неожиданно поступил на нее заказ от моего давнего знакомого - в прошлом продюсера Натальи Лагоды и управляющего стриптиз-клубом «Грезы» Андрея Ермонина. К нему обратился директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин и попросил организовать ему отдых в Таиланде. «Можешь найти для него какой-то подходящий дом и привезти туда Юлю?» - озадачил меня Ермонин. С Анохиным я уже раньше пересекался. По просьбе того же Ермонина, подгонял ему для съемок в рекламе «Фонбета» Наташу Немчинову. Получил хороший процент от гонорара в миллион рублей, который он ей заплатил. И был не против снова ему помочь. Стал разыскивать Реутову и с ужасом обнаружил, что эту полоумную каким-то ветром занесло в Киев. К тому времени уже вовсю шла спецоперация. И вернуться в Россию ей было проблематично. Пришлось окольными путями переправлять ее в Польшу. Все это затянулось на много месяцев и уже начало мне надоедать. Но Анохин не унимался и продолжал настаивать на встрече с Юлей. «Раз уж я трачу ради этого столько времени и усилий, мне бы хотелось иметь в данной истории свой интерес, - сказал я Ермонину. - Давайте воспользуемся приездом Реутовой в Таиланд и с ее участием снимем клип моей певице Пчеле на песню твоей бывшей подопечной Лагоды!». Анохину эта идея понравилась. Он выделил нам на съемки 50 тысяч долларов. Только перевести их через банк, по понятным причинам, не мог и обещал передать наличными с курьером, когда Юлю уже привезут из Польши. Как на грех, она спутала нам все карты. Добравшись до Таиланда, получила у курьера сумку с деньгами и была такова. А самого Анохина вскоре арестовали за дачу взятки 60 миллионов рублей сотруднику МВД, который должен был возбудить против него уголовное дело. «Ну и ладно! - подумал я. - Хотя бы потерянный кэш с нас никто требовать не будет». С тех пор от Реутовой не было ни слуху ни духу. Правда, год назад в СМИ сообщали, что она чуть не утонула и ее спасли тайские рыбаки. Но эта новость прошла практически незамеченной. А сейчас вокруг Юли почему-то развернулась невероятная шумиха. Особенно всех взбудоражила непонятно откуда взявшаяся информация о якобы закопанных ею деньгах. Некоторые источники утверждали даже, будто этих денег было не 50 тысяч баксов, а значительно больше - чуть ли не 300 тысяч. Говорят, многие отдыхающие бросились их искать и уже перерыли все пляжи в Паттайе.