Специалисты назвали бессмысленные услуги автосервиса: не платите за это 0 811

Дом и сад
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Специалисты назвали бессмысленные услуги автосервиса: не платите за это

Некоторые популярные процедуры в автосервисах могут обернуться пустой тратой средств. Специалисты указали на ряд работ, эффект от которых либо кратковременный, либо сомнительный с точки зрения безопасности.

В список попала обработка лобового стекла. При такой процедуре снимается поврежденный верхний слой поверхности. Однако, как отмечают эксперты, результат сохраняется лишь на непродолжительное время — спустя несколько месяцев проблема может вернуться.

Скептически специалисты относятся и к восстановлению литых дисков. Несмотря на обещания мастерских вернуть им первоначальную форму за несколько дней, подобная технология оправдана только для стальных штампованных колес. В случае с литыми элементами такой подход не дает должного эффекта.

Еще одна спорная операция касается элементов подвески. Восстановление деталей возможно, если они изготовлены из стали. Но в современных иномарках часто применяются алюминиевые рычаги. В них невозможно установить новую резиновую втулку: прежняя выжигается, а замена не фиксируется надежно.

В перечне сомнительных процедур оказалась и проточка тормозных дисков. Избавиться от неровностей можно лишь на фрезерном оборудовании, однако при этом уменьшается толщина детали. Это напрямую влияет на уровень безопасности автомобиля.

По мнению специалистов, перед согласием на подобные работы автовладельцам стоит оценить их реальную целесообразность.

#ремонт #автосервис #безопасность #технологии
Видео