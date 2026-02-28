Baltijas balss logotype
Откуда в доме берутся клопы и почему от них так сложно избавиться 0 114

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Откуда в доме берутся клопы и почему от них так сложно избавиться

Появление клопов не связано с уровнем чистоты жилья. Эти насекомые существуют рядом с теплокровными животными очень давно и со временем приспособились к жизни рядом с человеком, превратившись в постоянную бытовую проблему.

Специалисты считают, что их историческая родина — Ближний Восток. Наиболее известный «квартирный» вид — Cimex lectularius. Изначально он питался кровью летучих мышей и других теплокровных животных, но позже переключился на людей.

Распространяются клопы вместе с человеком. С развитием торговли и активных поездок они перемещались внутри заражённых вещей. И сегодня им помогают менять «адрес» общественный транспорт, отели, самолёты, магазины и даже кинотеатры.

В жилье насекомые держатся поближе к спящим людям. Кровать создаёт для них подходящие условия: тепло, выделяемый при дыхании углекислый газ и лёгкий доступ к коже. Взрослые особи скрываются в складках матраса, в пружинных блоках, элементах каркаса, а также в щелях и трещинах рядом со спальным местом.

Зачастую всё начинается с единственного насекомого. Частыми источниками становятся бывшая в употреблении мебель и багаж, привезённый из мест, где уже есть заражение. В помещении клопы откладывают яйца, по мере роста сбрасывают хитиновый покров и постепенно формируют целую популяцию.

О присутствии клопов могут свидетельствовать тёмные следы их жизнедеятельности, кровяные пятна на постельном белье, сброшенные оболочки и зудящие следы укусов. Проверка швов матраса, основания кровати и близлежащих щелей помогает выявить проблему. Чем раньше обнаружено заражение, тем легче с ним справиться.

Читайте нас также:
#насекомые #гигиена #укусы #матрас #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео