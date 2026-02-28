Baltijas balss logotype
Комнатные растения: не просто декор, а экологическая инфраструктура 0 48

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Комнатные растения: не просто декор, а экологическая инфраструктура

Комнатные растения — это не только украшение интерьера, но и работающая экологическая система, способная охлаждать воздух, повышать влажность и очищать его от загрязнений.

Исследование Университета Суррея с участием 35 экспертов из восьми стран показало, что крупные системы озеленения — живые стены и гидропонные башни — могут создавать субъективное ощущение прохлады до двух градусов, увлажнять сухой воздух и снижать концентрацию мелкодисперсных частиц и летучих органических соединений.

Также есть данные о том, что растения обогащают микробиом помещений полезными микроорганизмами, однако долгосрочные эффекты для здоровья пока продолжают изучаться.

При этом польза не возникает автоматически: она зависит от правильного подбора растений, освещения, вентиляции и регулярного ухода. Без этих условий даже зелёная стена останется лишь элементом декора. Авторы исследования призывают проектировщиков перестать воспринимать растения исключительно как украшение и интегрировать их в архитектуру зданий наравне с вентиляцией и отоплением. В мире, где люди проводят 90% времени в помещениях, озеленение может стать не роскошью, а необходимостью.

#экология #архитектура #растения #интерьер #уход #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
