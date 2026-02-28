Baltijas balss logotype
Найден способ превращать пластиковые отходы в уксус 0 29

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Найден способ превращать пластиковые отходы в уксус

Учёные из Университета Ватерлоо нашли способ превращать пластиковые отходы в уксусную кислоту с помощью солнечного света и специального катализатора. В основе метода лежит каскадная фотокаталитическая система, вдохновлённая грибами, расщепляющими древесину.

Катализатор Fe@C3N4 SAC содержит отдельные атомы железа, распределённые по поверхности нитрида углерода. Под действием света активируется перекись водорода, образуются гидроксильные радикалы, которые разрывают полимерные цепи. На первом этапе пластик превращается в CO2, который затем конвертируется в уксусную кислоту. Реакция протекает в воде при комнатной температуре, без использования кислот, высокого давления и нагрева.

Система работает с ПЭТ, ПЭ, ПП и ПВХ, а также со смесями различных пластиков. Обёртывание реактора алюминиевой фольгой увеличило выход уксусной кислоты в пять раз за счёт отражения света. Пока процесс экономически ограничен стоимостью перекиси водорода, однако учёные предполагают, что в будущем её можно будет получать с использованием возобновляемой электроэнергии.

Главное преимущество технологии заключается в том, что пластик не просто измельчается, а превращается в полезное химическое вещество, не оставляя токсичных остатков. Солнечный свет, доступные материалы и продуманная химическая схема могут в перспективе превратить свалки в источник ценного сырья.

#наука #экология #технологии #солнечная энергия #уксус
