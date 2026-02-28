Baltijas balss logotype
Раскрыт секрет, почему жители высокогорий не страдают диабетом 0 37

Дом и сад
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт секрет, почему жители высокогорий не страдают диабетом

На больших высотах, где воздух разрежен, у людей часто наблюдается пониженный уровень сахара в крови — феномен, давно замеченный в Тибете, Перу и Непале, но остававшийся необъяснённым.

Новое исследование Института Гладстона раскрыло механизм: красные кровяные клетки, известные прежде всего переносом кислорода, в условиях гипоксии превращаются в мощные поглотители глюкозы.

В экспериментах на мышах низкий уровень кислорода вызывал резкое снижение сахара в крови независимо от инсулина. Выяснилось, что эритроциты при гипоксии не только увеличиваются в числе, но и каждая клетка поглощает втрое больше глюкозы благодаря повышенному количеству переносчиков GLUT1 и GLUT4. Поглощённая глюкоза направляется на выработку 2,3-ДФГ — молекулы, помогающей гемоглобину отдавать кислород тканям. Ключевую роль играет кислородзависимый переключатель: при низком уровне кислорода гемоглобин высвобождает фермент GAPDH, и гликолиз ускоряется без участия генов.

У мышей с диабетом как гипоксия, так и переливание эритроцитов снижали уровень сахара. Открытие превращает эритроциты из пассивных переносчиков в активных регуляторов метаболизма и открывает путь к принципиально новому лечению диабета — через управление потреблением глюкозы клетками крови.

#медицина #метаболизм #диабет #лечение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

