Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали в Нью-Йорке студентку последнего курса Колумбийского университета, который входит в так называемую Лигу плюща, Элмину «Элли» Агаеву, уроженку Азербайджана.

Исполняющая обязанности президента университета Клэр Шипман заявила, что агенты ICE проникли в общежитие вуза в 6:30 утра четверга, «исказив информацию» и заявив, что ищут пропавшего студента. Она отдельно подчеркнула, что все сотрудники правоохранительных органов должны иметь судебный ордер или повестку для доступа в непубличные зоны университета. «Административного ордера недостаточно», — говорится в ее заявлении.

По данным студенческого СМИ Columbia Spectator, Агаева в 6:26 написала в чат с однокурсниками: «ICE в моем доме». Через некоторое время она опубликовала сториз, где содержалась просьба о помощи и было написано, что Министерство внутренней безопасности (DHS) незаконно задержало ее.

Как пишет The City, Агаева учится на бакалавра по нейробиологии и политологии, она приехала в США в 2016 году. При этом представители DHS утверждают, что ее студенческая виза была аннулирована в том же году за неявку на занятия. До конца непонятно, сколько ей было тогда лет.

Отметим, что в Instagram девушки 106 тыс. подписчиков, и страница в основном посвящена ее студенческой жизни в Колумбийском университете. Около сотни студентов и преподавателей Колумбии провели митинг у стен университета, призвав руководство вуза вмешаться в ситуацию. В комментариях на странице Агаевой многие призывают принять меры мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, демократического социалиста и уроженца Уганды. В четверг у него состоялась ранее не анонсированная встреча с президентом США Дональдом Трампом, который днем ранее похвалил его в ходе обращения к Конгрессу. Мамдани на данный момент не комментировал ситуацию, однако действия ICE, агенты которой «солгали», чтобы проникнуть в жилище студентки, и у которых не было «надлежащего ордера», раскритиковала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Отметим, что за день до задержания Агаевой, у здания Колумбии прошел митинг с лозунгом ICE Off Campus с требованием от университета не допускать в его стены агентов ICE, усилить защиту иностранных студентов и объявить себя кампусом-убежищем.

В марте прошлого года сотрудники ICE арестовали на территории Колумбийского университета пропалестинского активиста Махмуда Халила, который ранее стал одним из организаторов переросших в беспорядки протестов в кампусе. У аспиранта была действующая грин-карта (Халил родился в Сирии, имеет палестинские корни и гражданство Алжира). Его освободили через 104 дня.