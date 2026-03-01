Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Агенты трамповского ICE схватили прекрасную азербайджанку, прославившуюся в Instagram 2 1770

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Элли не подозревала, что Америка может быть такой жестокой.

Элли не подозревала, что Америка может быть такой жестокой.

Агаева учится на бакалавра по нейробиологии и политологии уже 10 лет.

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали в Нью-Йорке студентку последнего курса Колумбийского университета, который входит в так называемую Лигу плюща, Элмину «Элли» Агаеву, уроженку Азербайджана.

Исполняющая обязанности президента университета Клэр Шипман заявила, что агенты ICE проникли в общежитие вуза в 6:30 утра четверга, «исказив информацию» и заявив, что ищут пропавшего студента. Она отдельно подчеркнула, что все сотрудники правоохранительных органов должны иметь судебный ордер или повестку для доступа в непубличные зоны университета. «Административного ордера недостаточно», — говорится в ее заявлении.

По данным студенческого СМИ Columbia Spectator, Агаева в 6:26 написала в чат с однокурсниками: «ICE в моем доме». Через некоторое время она опубликовала сториз, где содержалась просьба о помощи и было написано, что Министерство внутренней безопасности (DHS) незаконно задержало ее.

Как пишет The City, Агаева учится на бакалавра по нейробиологии и политологии, она приехала в США в 2016 году. При этом представители DHS утверждают, что ее студенческая виза была аннулирована в том же году за неявку на занятия. До конца непонятно, сколько ей было тогда лет.

Отметим, что в Instagram девушки 106 тыс. подписчиков, и страница в основном посвящена ее студенческой жизни в Колумбийском университете. Около сотни студентов и преподавателей Колумбии провели митинг у стен университета, призвав руководство вуза вмешаться в ситуацию. В комментариях на странице Агаевой многие призывают принять меры мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, демократического социалиста и уроженца Уганды. В четверг у него состоялась ранее не анонсированная встреча с президентом США Дональдом Трампом, который днем ранее похвалил его в ходе обращения к Конгрессу. Мамдани на данный момент не комментировал ситуацию, однако действия ICE, агенты которой «солгали», чтобы проникнуть в жилище студентки, и у которых не было «надлежащего ордера», раскритиковала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Отметим, что за день до задержания Агаевой, у здания Колумбии прошел митинг с лозунгом ICE Off Campus с требованием от университета не допускать в его стены агентов ICE, усилить защиту иностранных студентов и объявить себя кампусом-убежищем.

В марте прошлого года сотрудники ICE арестовали на территории Колумбийского университета пропалестинского активиста Махмуда Халила, который ранее стал одним из организаторов переросших в беспорядки протестов в кампусе. У аспиранта была действующая грин-карта (Халил родился в Сирии, имеет палестинские корни и гражданство Алжира). Его освободили через 104 дня.

Читайте нас также:
#миграция #instagram #митинг #университет #арест
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
2
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • С
    Сарказм
    1-го марта

    10 лет на бакалавра? Девушка реально способная,гробится на учебе.

    15
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Сарказм
    1-го марта

    Моя младшая внучка - 4 года - бакалавр, в этом году - магистр!

    11
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Индонезийская полиция давно не видела ничего подобного. Иконка видео
Изображение к статье: В таких условиях приходится отсиживать арестантам в стране Суоми. Иконка видео
Изображение к статье: Пока суд да деньги: здесь разбирают дела латвийских банков и телефонных мошенников Эксклюзив!
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Живописный край близ границы с Литвой. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Запущен механизм самоуничтожения Латвии - Neatkarīgā
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео