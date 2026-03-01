Регулярное употребление молочных продуктов связано с более высокими показателями работы мозга у людей старше 60 лет. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие обзор научных данных в журнале Frontiers in Aging.

Авторы обобщили результаты 22 научных работ, в которых в общей сложности участвовали около 47 тысяч человек. В ряде рандомизированных исследований было зафиксировано улучшение общей когнитивной деятельности, памяти и скорости обработки информации у тех, кто включал в рацион определённые молочные продукты.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при употреблении ферментированных изделий — таких как йогурты и кисломолочная продукция. Положительные изменения также связывали с продуктами, содержащими биоактивные вещества.

При этом результаты разных работ не полностью совпадали. В отдельных исследованиях ферментированные продукты ассоциировались с более высокими показателями памяти и исполнительных функций. Однако в некоторых случаях большое количество цельного молока, напротив, коррелировало со снижением когнитивных показателей.

Авторы отмечают, что различия в выводах могут быть связаны с видом молочной продукции, сроками наблюдения, а также дополнительными факторами — уровнем образования участников, особенностями их питания, наличием сердечно-сосудистых рисков и образом жизни.

В целом исследователи делают вывод, что молочные продукты могут способствовать поддержанию когнитивного здоровья в пожилом возрасте.