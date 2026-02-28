Некоторые привычные продукты могут отрицательно влиять на уровень тестостерона у мужчин. Об этом сообщили врачи, перечислив категории пищи, которые способны тормозить синтез этого гормона.

По словам медиков, в группе риска оказываются колбасные изделия, сосиски, копчености и различные полуфабрикаты. Такая продукция нередко содержит значительное количество усилителей вкуса, консервирующих добавок и трансжиров. Регулярное употребление подобной еды, как отмечают специалисты, может мешать нормальной выработке тестостерона.

Кроме того, неблагоприятное влияние оказывает чрезмерное увлечение сдобной выпечкой, сладкими продуктами и алкогольными напитками. Злоупотребление ими также связывают со снижением гормональной активности.

Взамен врачи рекомендуют формировать рацион из других источников питательных веществ. В перечень более предпочтительных вариантов они включили жирные сорта рыбы, морепродукты, постное мясо, грибы, овощи и фрукты. Также в списке — орехи и молочные продукты без добавления сахара.

Медики напомнили, что тестостерон играет важную роль в работе мужского организма. Он участвует в обменных процессах, влияет на устойчивость к стрессу, распределение мышечной и жировой массы, а также на половое влечение и потенцию. При достаточной выработке гормона сохраняется высокий уровень жизненной энергии. Снижение его концентрации отражается на состоянии различных систем организма и нередко связано с дефицитом необходимых питательных веществ.