Поздний ужин или ночной перекус — не просто вредная привычка, а прямой удар по сердечному ритму.

Недавнее исследование показало: если прекращать есть как минимум за три часа до отхода ко сну и удлинять ночное голодание до 13–16 часов, организм восстанавливает естественный циркадный ритм.

Участники эксперимента (39 человек с лишним весом) за 7,5 недели снизили ночное артериальное давление на 3,5%, а частоту сердечных сокращений во сне — на 5%. Улучшилась и реакция поджелудочной железы на глюкозу. При этом никто не соблюдал диету и не считал калории — менялось только время приёма пищи.

Секрет в том, что поздняя еда посылает организму ложный сигнал: «ещё день», сбивая циркадные часы. Вместе с ярким светом от экранов это замедляет подготовку ко сну и нагружает сердечно-сосудистую систему. Современный образ жизни разучил нас прислушиваться к внутренним часам, но, как оказалось, достаточно просто перестать есть перед сном — и сердце начнёт биться спокойнее. Без таблеток и диет — просто по расписанию.