Нутрициолог Алена Денисова отметила, что кальмары имеют множество полезных свойств.
По её словам, кальмары богаты белком — ключевым строительным элементом клеток, который ускоряет биохимические процессы в организме и помогает уничтожать вирусы и бактерии.
Кроме того, кальмары содержат йод, который крайне важен для нормального функционирования щитовидной железы.
«Недостаток йода может привести к сбоям в выработке гормонов и ухудшению когнитивных функций», — подытожила специалист.
