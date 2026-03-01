Baltijas balss logotype
Диетолог рассказала о полезных свойствах кальмара 0 154

Еда и рецепты
Дата публикации: 01.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала о полезных свойствах кальмара

Нутрициолог Алена Денисова отметила, что кальмары имеют множество полезных свойств.

 

По её словам, кальмары богаты белком — ключевым строительным элементом клеток, который ускоряет биохимические процессы в организме и помогает уничтожать вирусы и бактерии.

Кроме того, кальмары содержат йод, который крайне важен для нормального функционирования щитовидной железы.

«Недостаток йода может привести к сбоям в выработке гормонов и ухудшению когнитивных функций», — подытожила специалист.

