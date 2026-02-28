Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диетолог рассказала о полезных свойствах спаржи 0 34

Еда и рецепты
Дата публикации: 28.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог рассказала о полезных свойствах спаржи

Спаржа богата витаминами А, С, Е, К и группы В, а также фолиевой кислотой, железом, кальцием, фосфором, магнием, марганцем, цинком, селеном и калием.

 

Витамины группы В способствуют поддержанию нормального уровня сахара в крови, а В9 и В12 помогают разжижать кровь.

«Поэтому спаржа рекомендуется людям, склонным к повышению уровня гомоцистеина (высокий уровень гомоцистеина увеличивает риск повреждения сосудов)», — отметила нутрициолог Светлана Перес.

Кроме того, спаржа является отличным источником пищевых волокон и клетчатки, что положительно сказывается на пищеварении. Благодаря своему мочегонному эффекту этот овощ также помогает в борьбе с инфекциями мочевыводящих путей.

«Этот овощ содержит значительное количество неорганических минералов, которые защищают клетки печени от токсического воздействия свободных радикалов», — добавила эксперт.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как правильно питаться, чтобы избежать набора веса?
Изображение к статье: Польза соленой рыбы: мнение гастроэнтеролога
Изображение к статье: Почему есть выращенную на фермах рыбу безопаснее, чем дикую?
Изображение к статье: Какое количество блинов можно съесть за один раз?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных
Изображение к статье: Как часто следует вычесывать домашних животных?
В мире животных
Изображение к статье: Исследование: влияние кастрации на продолжительность жизни ротвейлеров
В мире животных
Изображение к статье: Пьёте кофе? Учёные рассказали, как это влияет на риск слабоумия
Люблю!
Изображение к статье: Cамолет Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
Спорт
Изображение к статье: До +15 градусов: синоптики одарили прогнозом на первую половину марта
Наша Латвия
Изображение к статье: Власти Великобритании намерены разрешить перенос кур за лапы
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео