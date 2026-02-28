Спаржа богата витаминами А, С, Е, К и группы В, а также фолиевой кислотой, железом, кальцием, фосфором, магнием, марганцем, цинком, селеном и калием.

Витамины группы В способствуют поддержанию нормального уровня сахара в крови, а В9 и В12 помогают разжижать кровь.

«Поэтому спаржа рекомендуется людям, склонным к повышению уровня гомоцистеина (высокий уровень гомоцистеина увеличивает риск повреждения сосудов)», — отметила нутрициолог Светлана Перес.

Кроме того, спаржа является отличным источником пищевых волокон и клетчатки, что положительно сказывается на пищеварении. Благодаря своему мочегонному эффекту этот овощ также помогает в борьбе с инфекциями мочевыводящих путей.

«Этот овощ содержит значительное количество неорганических минералов, которые защищают клетки печени от токсического воздействия свободных радикалов», — добавила эксперт.